ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Barış Kurulu resmen açıklandı: Türkiye katıldı, Avrupa mesafeli

23 Ocak 2026, Cuma 15:38
ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’ta kurduğunu ilân ettiği ve kendisini “daimî başkan” yaptığı Barış Kurulu’na ilgi sınırlı kaldı. Törene Türkiye’nin de aralarında bulunduğu sadece 19 ülke katılırken, ABD’nin Batılı müttefiklerinin büyük bölümü mesafeli durdu.

Dünya Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapan Davos’ta, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Barış Kurulu Kuruluş Şartı’nın imza töreni düzenlendi. Ancak törende beklenen uluslararası katılım sağlanamadı. ABD’nin önde gelen müttefikleri törene katılmazken, yalnızca 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcileri şartnameye imza attı. Türkiye adına törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Trump: “Dünyada barış olacak”

Avrupalı liderlerden destek göremeyen Trump, buna rağmen “59 ülkenin kurula katılım taahhüdü verdiğini” öne sürdü. Açılış konuşmasında iddialı ifadeler kullanan Trump, “Dünyada barış olacak” ve “Dünya benim sayemde daha barışçıl” dedi. Trump, Barış Kurulu’nun “bugüne kadar kurulmuş en önemli uluslararası kuruluş” olacağını savundu. Trump, Barış Kurulu’nu ilk etapta İsrail-Hamas savaşı sonrası Gazze’nin yeniden inşasını denetleyecek bir yapı olarak tasarladığını, daha sonra ise kurulun küresel ihtilafların çözümünde rol oynayacağını açıkladı. “Gazze’de başarılı olup daha farklı alanlara da yayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan açık mesafe

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya başta olmak üzere ABD’nin Batılı müttefiklerinin çoğu imza törenine katılmadı. Fransa, kurulun tüzüğünün Birleşmiş Milletler kararlarıyla örtüşmediğini ve bazı maddelerinin BM Şartı’na aykırı olduğunu açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise, “Zaten bir barış kurulumuz var, o da Birleşmiş Milletler” dedi. AB ülkelerinden yalnızca Macaristan ve Bulgaristan şimdilik kurula imza atan ülkeler arasında yer aldı. 

