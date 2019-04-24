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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bediüzzaman’da ümitsizlik yoktur

24 Nisan 2019, Çarşamba 00:26
Edebiyatçı-Yazar İslam Yaşar, Bediüzzaman’ın dünyasında ümitsizliğe yer olmadığını vurgulayarak, “Fertlerin ittihad-ı İslam’a duÂ etmelerini teşvik ederken hükümetlere de ittihad-ı İslÂmı kendilerine nokta-i istinat yapmalarını tavsiye eder” dedi.

Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilciliği Bediüzzaman Said Nursî”nin vefatının 59. yılı dolayısıyla, “Kur’ân ve Sünnet Işığında İttihad-ı İslâm” konulu konferans düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu”nda gerçekleştirilen konferans Lütfullah Avcı’nın Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan ilahiyatçı Mehmet Kovancı, Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 59. sene-i devriyesi münasebetiyle Türkiye’nin çoğu il ve ilçesinde anma programları düzenlendiğini belirterek, “Bir haftaya sığmayan o büyük insanı, sene boyunca farklı zeminlerde anmaya ve anlatmaya her cihette devam ediyoruz. Bediüzzaman’ı anmak onun fikirlerini bütün cepheleriyle anlamak ve hayata tatbik etmek demektir. Yeni Asya Gazetesi Kur’ân ve sünnetin ebedî prensiplerinin bu zaman ve zeminde şaheser bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı’nın doğrultusunda hadiseleri yorumlayarak doğru bilgiyi insanımıza ulaştırmaktadır. Cenab-ı Hak terör belâsından milletimizi ve bütün insanlığı muhafaza etsin. İslâm sulh ve müsalemet dinidir. Dinimiz ‘bir insanı öldürmek bütün insanları ve insanlığı öldürmek gibidir’ der. Terörün bitmesi için uhuvvet, ittihad ve tesanüdü emreden dinimizin emirlerine sımsıkı temessük edersek her türlü belâ ve musîbetin üstesinden geliriz inşallah. Âlem-i İslâm’a indirilen darbelerin en evvel kendi kalbine indirildiğini hisseden ve bundan kurtulmanın çarelerini haykıran Bediüzzamandır. Bediüzzaman Said Nursî’nin ‘Biz muhabbet fedaileriyiz. Husûmete vaktimiz yoktur” veciz ifadesinin hayata geçmesini temenni ederim.” diye konuştu.

İSLÂM ÂLEMİ BİRLİKTE HAREKET ETMELİ

Daha sonra kürsüye gelen Edebiyatçı-Yazar İslâm Yaşar ise İslâm âleminin zor günlerden geçtiğini dile getirerek, “Bu zorluğu aşmanın yolu Müslümanların her meselede birlikte hareket etmekten geçer. Bu da ittihad-ı İslâm tabiri ile ifade edilir. İslâm tarihi boyunca bu hususta üç teşebbüste bulunulmuştur. Bunlardan ilki Selâhaddin-i Eyyubî, ikincisi Yavuz Sultan Selim”dir. Bu büyük devlet adamları Müslümanların birliğini temin ederek maddî cihadla yani siyasî ve silâhlı mücadele yoluyla İslâm’”ın muzaffer olmasını sağlamışlardır” dedi.

BEDİÜZZAMAN’IN TEŞEBBÜSÜ

İttihad-ı İslâm’ı gerçekleştirmek için zamanımızda Bediüzzaman Said Nursî’nin de teşebbüs ettiğini ifade eden Yaşar, “Fakat o silâhlı ve siyasî yollarla değil manevî cihad da denen Kur’ân’ın icazı ile bunu yapmıştır. ‘Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâmdır’ der. İttihad-ı İslâm”ın birinci merhalesi Kur’ân’a ittibadır. İkinci merhalesi Müslümanların her meselede bir ve beraber hareket etmeleri yani ittihad-ı İslâm’dır. Bediüzzaman ittihadın umum mü’minlerin mabeyninde olması gerektiğini söyler. Muhabbeti esas alması cehalet, zaruret ve ihtilâfa husûmet etmesi ve gayrimüslimleri ikna etmeye çalışması esasına dayanır. ‘İttihad-ı İslâm umum askere ve ehl-i imana şâmildir, hariçte kimse yoktur’ der. Bu sözle herkesin ittihad-ı İslâm için bir şeyler yapması gerektiğini ifade eder. Fertlerin bu hususta duâ etmelerini teşvik ederken hükümetlere de ‘İttihad-ı İslâm cereyanını kendilerine nokta-i istinat yapmalarını’ tavsiye eder. Onun dünyasında ümitsizlik yoktur. Bunu da ‘Yaşasın sıdk ölsün yeis! Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun. Bütün levm ve itap ve nefret heva ve hevese tabi olanlara olsun. Selâm ve selâmet Hüda’ya tabi olanlar üstüne olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

HABER: FATİH AKBAŞ

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  • süleyman ALIÇ

    24.4.2019 12:02:30

    her yıl olduğu gibi bu senede yapmış olduğumuz Bediüzzaman haftası programına katılan bizlere şevk ve kuvvet veren tüm gönül dostlarımıza en kalbi sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyor ve teşekkür ediyorum ve bu programda çok güzel ve manalı tüm Müslümanların ihtiyacı olan İTTİHADI İSLAM konusunu harika bir üslupla bizlere aktaran İslam YAŞAR abeyimize teşekkür ederiz.

Risale-i Nur Külliyatı

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