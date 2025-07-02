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2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

“Terakkî miti”nin felâketi

02 Temmuz 2025, Çarşamba
“Terakkî (gelişme, ilerleme) her zaman iyidir” düşüncesi, bize eğitimciler ve toplum mühendisleri eliyle aşılanan en zehirli ve en sinsi mitlerden/uydurmalardan biridir. Her türlü ilerlemenin ve yeniliğin peşinen hayırla karşılanması gerektiği fikri, hakikate en zarar verici telkinlerden biridir.

Mü’min ile kâfir aynı şeyleri farklı görürler
İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı: Kur'an hakikatinin son kalesi: RİSALE-İ NUR

 

Zira siz, “terakkî”yi kutsallaştırırsanız, bu durumda ister istemez geleneği kendinize düşman ilan etmiş olursunuz. Çünkü terakkîyi yüceltenler için, gelenek zaten değişime karşı duran, sabit kalmakta direnen bir engel gibi görünür.

Burada kastettiğimiz gelenek, sadece örf, âdet veya kültürel alışkanlıklar değildir. Esas maksadımız, bize dinimiz vasıtasıyla tevarüs etmiş olan kudsî ve hakikî gelenektir; yani vahye dayanan ve imanî hakikatleri taşıyan İlâhî mirastır.

Hiç şüphe yok ki, modernlik ile gelenek arasındaki mücadele, gerçekte dünyevîlik ile iman, sekülerlik ile din arasındaki mücadeledir. Açıkça ifade edilmese de vaziyet budur. Bu savaş ise daha çok kavramlar üzerinden, sinsi ve aldatıcı bir şekilde yürütülmektedir.

"Modernlik", hakikatte "dinsizlik ve Allahsızlık" anlamına geldiği hâlde, halk nezdinde “İlerlemeye yardımcı olan her şey moderndir” diye tanımlanır. “Modern olan ileridir, ileri olan iyidir” denir. Ve din, bin yıllardır geldiği için, modern değildir. O hâlde, bu çarpık mantığa göre, iyi de değildir!

Evet, bu izah basit görünebilir, fakat kitlelere telkin edilen düşünce öz itibarıyla tam da budur:

“Modern olan güzeldir; eski olan kötüdür.”

O hâlde, “Din gibi çok eski bir şey, elbette kötüdür!”

Mesele böylece kapatılır.

İşte modernlik, dinî gelenekle savaşını bu yolla yürütür; ismini anmadan, sessizce... 

Sadece insanlara “Modern ve ileri olanı sevin” telkinini yapar; geriye kalan red, inkâr ve küçümseme ise zamanla zihinlerde kendiliğinden oluşur.

Colin Turner - (Yazarın Facebook sayfasındaki yazısından tercüme edilmiştir. Tercüme: Erhan Akkaya)

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