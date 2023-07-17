Bir günde 19 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün, gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16’sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale’deki yangınlara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hatay’ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu. Yumaklı bölgede nemin, rüzgarın ve hava sıcaklığının etkili olduğuna dikkati çekti.

Yangının enerjisinin yapılan müdahalelerin sonucunda akşam 19.00 sularında düştüğünü belirten Yumaklı “Şu an itibarıyla çok lokal bazı yerlerde devam ediyor olmakla birlikte çok şükür büyük bir risk olmadığını söyleyebilirim” dedi. Önceki gün saat 16.27 civarında Çanakkale’de çok geniş bir alanda hızlı bir rüzgarla birlikte başlayan başka bir yangının meydana geldiğini söyleyen Yumaklı bu yangında da yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiğini aktarırken, Mersin’de ise 5 evin yandığı, 25 evin ise tedbir amacıyla tahliye edildiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın aktardığına göre Hatay’da ise 7 ev yandı. Yerlikaya, Hatay’daki yangının çıkış sebebinin bahçe temizliği için yakılan ateş olduğunun tespit edildiğini ve iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi