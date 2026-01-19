Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları

Türkiye’de binlerce kişi 11. Yargı Paketi kapsamında cezaevlerinden tahliye edilirken Adalet Bakanlığının yeni adliye sarayı ve cezaevleri projesi tartışmaya sebep oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına göre Zonguldak Alaplı ve Sinop Boyabat’a açılması planlanan iki yeni cezaevinin maliyeti 1 milyar 874 milyon TL oldu. Nefes’in haberine göre, inşaat aşamasında olan 11 cezaevinin tamamlanması için de 2026 yılında 7 milyar 725 milyon TL harcanacak. Bakanlığı son verilerine göre Türkiye’deki cezaevlerinde şu anda 403 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Programda ayrıca 19 yeni adliye binası için 8 milyar 311 milyon TL’ye hazırlanması öngörüldü. Yeni adliye sarayları Gevye, Kovancılar, Palu, Seydişehir, Şavşat, Yenice, Akkuş, Erdek, Kumru, Tunceli, Kaş, Banaz, Eşme, Bayramiç, Vakıfkebir, Ereğli, Sarıkamış, Ardahan ve Balıkesir’e yapılacak.

Haber Merkezi