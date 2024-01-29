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29 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

'Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz'

29 Ocak 2024, Pazartesi 13:43
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Gün boyu emniyet mensuplarımız 30'dan fazla baskın düzenledi. 47 şahıs gözaltına alındı. Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz." dedi.

Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yetkililerden ve siyasilerden açıklamalar

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile asayiş ve ilçe emniyet ekipleri, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında yapılan silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

 

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kilisedeki pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından düzenlenen, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından yürütülen operasyonlara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Olayın hemen ardından yaptıkları açıklamada faillerin kısa sürede yakalayacaklarını kaydettiklerini anımsatan Yerlikaya, İstanbul Emniyetinin hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattığını aktardı.

Yerlikaya, "Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadelerinin alınacağını, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatılacağını söyledi.

"Biz, Türkiye'nin huzuru diyoruz."

Medeniyetin baş tacı İstanbul'un farklı dinlere ve mezheplere asırlardır ev sahipliği yaptığını, yapmaya da devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, "Biz, Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine ulusal olsun, uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, başta bölücü terör örgütü olmak üzere terörün her türlüsüyle azimle ve kararlılıkla mücadele ettiklerini aktararak, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1 Haziran 2023'ten bugüne kadar toplam 1046 operasyon yaptıklarını, gözaltına alınan 2 bin 86 şüpheliden 529'unun tutuklandığını, 404'ü hakkında ise adli kontrol kararı alındığını bildirdi.

AA

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