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28 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yetkililerden ve siyasilerden açıklamalar

28 Ocak 2024, Pazar 17:06
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'nde ayine katılanlardan C.T'nin, maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında öldüğünü, saldırganların yakalanması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T, maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

Saldırıda silahla vurulan bir kişi öldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geniş bir alanda güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşların olay yerine yaklaşmalarına izin verilmiyor.

İstanbul Valisi Davut Gül: Paylaşılan diğer bilgilere itibar etmeyelim

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuya ilişkin açıklama yaptığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:

"Hepimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 52 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş. Bildiğimiz, içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Bakanlarımız açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor. İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız takip ediyor. Polisimiz, savcımız herkes görevini yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor. Bunun dışında çok söylenebilecek bir şey de yok."

Bir gazetecinin, sosyal medyada Fatih Camisi'ndeki saldırıya atıfta bulunulduğunu aktarması üzerine Gül, "Hayır efendim. Şu an itibarıyla açıklanan bu bilgilerin dışında bir bilgi de yok. Bunun dışındaki paylaşılan diğer bilgilere de itibar etmeyelim." dedi.

Gül, "Yabancı konsolosluklardan ya da elçiliklerden size gelen bir tepki var mı acaba, özellikle İtalyan Konsolosluğu ya da bir iletişim kuruldu mu?" sorusunu, "Hayır efendim. Biz kilisemizin baş pederiyle de görüştük. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dolayısıyla da olay daha çok yeni. Aşağı yukarı 2 saatlik bir olay. Herkes görevini yapıyor. İnşallah failler de bulunup adli makamlara çıkartılacaktır." diye cevapladı.

"Rastgele bir ateş söz konusu değil, hedefe alınan bir kişi üzerinden mi saldırı var?" sorusunu ise Vali Gül, "Burada ne dersek diyelim hüküm tesis etmiş olacağız. Söylediğimiz nokta bu. 2 tane maskeli kişi içeri giriyor ve bir kişiye ateş ediyorlar. O kişi de hayatını kaybediyor. Polis ve savcılığımız bu konuda araştırmalara devam ediyor." şeklinde cevapladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Alçak saldırıyı telin ediyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında gerçekleştirilen alçak saldırıyı telin ediyor ve hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın huzuruna kast edenlere bugüne kadar imkan vermedik bundan sonra da asla vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütülüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: Bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

DP Genel Başkanı Uysal: Hain saldırıyı kınıyorum

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, X hesabından yaptığı paylaşımda ''Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde ibadet eden vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef alan, geçmişte benzerlerini ve benzer hesaplarını bildiğimiz gayretlerin amacına ulaşmayacağına inanıyorum.'' açıklamsında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, "Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan ve 1 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan silahlı saldırıyı kınıyor, saldırının sebeplerinin tüm yönleriyle bir an önce açığa çıkmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı kınayarak, "Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde böylesi provokatif şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde ayin esnasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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