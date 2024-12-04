Bursa Temsilciliğimizden Oktay Yılmaz’a ziyaret - ''İnsanlığa faydalı eserler yayınlıyorsunuz''

Karşılıklı samimi bir ortamda geçen ziyarette Yılmaz, gerçekleş-tirdikleri faaliyetleri anlattı, kültür alanında yapılan belediye hizmetlerini paylaştı.

Yıldırım Millet Bahçesi, Balaban Piknik Yeri, Orman Piknik Alanları gibi faaliyetlerinden de bahseden Oktay Yılmaz, “Piknik alanlarıyla, orman parklarıyla, millet bahçeleriyle ve Yıldırım halkına yapılan hizmetlerle mutlu ve ferah bir ortamı halkımıza kazandırmak istiyoruz” dedi.

Yıldırım Belediye Başkan Oktay Yılmaz, kendisinin de imam-hatip lisesi mezunu olduğunu ifade ederek, gençlerin özellikle de orta öğretim ve orta öğretim öncesi neslin bu zamanda imanî, Kur’ânî, İslamî ve ahlâkî bilgilerle donanmaları gerektiğini söyledi.

RİSALE-İ NUR AÇIKLAMALI MEAL HEDİYE EDİLDİ

Yeni Asya Derneği yönetimi de kendi faaliyetlerini dile getirdiler ve Yeni Asya Neşriyatın en son çıkan yayını olan Risale-i Nur açıklamalı metinleri ile desteklenen Kur’ân Meali’ni hem sayın başkana, hem de “Uyumayan Kütüphane”ye hediye ederek, kendisini Yeni Asya Eğitim ve Kültür ve Yardımlaşma Derneğine davet ettiler...

Başkan Yılmaz da Yeni Asya Neşriyat’ın Risale-i Nurlar ve diğer imanî, ahlâkî konulardaki yayınlarının insanlara faydalı olacağına inandığını söyleyerek yetkililere teşekkür etti. Hediye edilen Kur’ân-ı Kerim Mealini de kütüphaneye koyacağını bu konudaki çalışma-ların devamını beklediklerini ifade etti.

HASAN ÖZGÜNÜDÜZ - BURSA