Demokrasi için değer

Milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te bulunan HDP Grup toplantısı odasındaki ‘adalet nöbetine’ devam ediyor.

TBMM’ye yer yatağı yapan Gergerlioğlu, sosyal medyada yayınladığı video mesajda, “Milletin iradesini koruyoruz” diyerek “Ailemizden ayrıyız, ama demokrasi için buna değer. Hukukun üstünlüğü hâkim olana dek mücadeleye devam edeceğiz.” diye konuştu. Gergerlioğlu, paylaştığı mesajda “Bu memlekete demokrasi gelene dek hukukun üstünlüğü hâkim olana dek mücadele edeceğiz” dedi.

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.