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21 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

15 göçmen kaçakçısı ve 446 düzensiz göçmen yakalandı

21 Haziran 2025, Cumartesi 11:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde 15 göçmen kaçakçısı ve 446 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik denetimler yapıldığını aktardı.

 

Denetimlerde 2'si yabancı uyruklu 15 göçmen kaçakçısı ile 412 bin 887 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 446 düzensiz göçmenin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, 28 bin 874 personel ve 9 bin 155 ekip ile 5 bin 772 noktada, 4 bin 127 metruk bina, 7 bin 192 umuma açık yer, 477 terminal ve 2 bin 878 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 674 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."

Valileri, kaymakamları ve denetimleri gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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