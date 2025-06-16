Dağınıklık İsrail’e cesaret veriyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, D-8’in 28. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, “İslâm dünyasındaki dağınıklık İsrail’in pervasız saldırılarına cesaret veriyor” ifadelerini kullandı.
Gül, “Filistinliler, İsrail’le değil ABD ile savaşıyor” diyerek Washington yönetimine toplu baskı yapılması çağrısında bulundu. Karar’ın haberine göre Gül, çözüm için yalnızca açıklama yapmak ve yürüyüş düzenlemenin yeterli olmadığını, İslam ülkelerinin en üst düzeyde birlikte hareket ederek ABD üzerinde doğrudan baskı kurması gerektiğini söyledi. “Krallar, cumhurbaşkanları, emirler ve başbakanlar ortak bir duruş göstermeli” çağrısında bulunan Gül, ABD’nin mevcut politikalarının sadece Orta Doğu’yu değil, küresel barışı da tehdit ettiğini vurguladı.
Haber Merkezi