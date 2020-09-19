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19 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Diplomatik seçenekler henüz tükenmedi

19 Eylül 2020, Cumartesi
Deniz güvenliği uzmanı Mehmet Cem Demirci, “Teorik olarak Türkiye ve Yunanistan için Doğu Akdeniz’de diplomatik seçenekler henüz tükenmedi” dedi.

Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan deniz yetki alanlarının paylaşımına yönelik anlaşmazlıkları Deniz güvenliği uzmanı Mehmet Cem Demirci Euronews Türkçe’ye yorumladı. “Gerginliğin tekrar nüksetmesi durumunda Türkiye uluslar arası hukuk ilkeleri doğrultusunda mevcut sorun- ların çözümüne yönelik güç kullanma yoluna gidebilir mi?” sorusuna cevap veren Demirci, diplomatik seçeneklerin tükenmediğine dikkat çekti.

BM Anlaşması güç kullanımını yasaklıyor

Demirci, güç kullanımı ile ilgili, “Uluslararası Adalet Divanı’nın Nikaragua Dâvâsı (1986)’da verdiği karara göre, meşru müdafaa argümanı ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan kararlar dışında sorunlarının çözümünde güç kullanılmaması uluslar arası toplumca buyruk kural (jus cogen) olarak kabul ediliyor. (…)Güç kullanımının meşrûluğu (jus ad bellum) ile ilgili kurallar genel olarak iki ana kategoride inceleniyor. Birincisi, devletlerin tek başlarına veya diğer devletler ile koalisyon kurarak güç kullanmasını içeren tek taraflı uygulamalar, diğeri ise; BM tarafından verilen yetki üzerine, kolektif olarak güç kullanımı içeren uygulamalardır. BM Sözleşmesi’nin Madde 2(4)’sine göre “Tüm üyeler, uluslar arası ilişkilerinde herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, Birleşmiş Milletler’ in amaçları ile bağdaşmayacak bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar” dedi.

Kabul gören bir yaklaşım değil

“Günümüzde güç kullanımının meşrûluğu ile ilgili “Sınırlayıcı Okul” (restrictive school) ve “İzin Veren Okul” (permissive school) olmak üzere iki ana akım ön plana çıkıyor” diyen Demirci şunları söyledi: “Sınırlayıcı Okul” (restrictive school)’a göre; sadece Madde 51 (meşrû müdafaa) ve Madde 107 (kollektif savunma) kapsamında güç kullanımı meşrû olarak kabul ediliyor. (…)BM sözleşmesinin Madde 2(4) ve Madde 51’i birlikte değerlendirildiğinde, ülkelerin sadece kendi çıkarlarını korumak için güç kullanmalarının uluslar arası hukuka aykırı olduğu ortaya çıkıyor. Normal koşullar altında uluslar arası hukukun belirlediği mekanizmalarca veya diplomatik çabalar ile vuzuha kavuşturulabilecek bir sorunun çözümü için, meşrû müdafaa argümanına dayanarak güç kullanmak uluslar arası hukuk ilkeleri doğrultusunda kabul gören bir yaklaşım değil.”

Uluslar arası hukuk mekanizmaları işletilebilir

“Devletler Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) üzerinde sadece egemen birtakım haklara sahip oldukları için, MEB’nin karasuları gibi, devletlerin egemenlik alanı olarak kabul edilmiyor. Bu sebeple de MEB’e yönelik bir iddiayı sınır ihlâli veya karasuyu sınırlarının değiştirilmesi ile eş değer tutmak hukuken geçerli bir argüman değil. Zira, Türkiye, Ege Denizi’nde karasularının 12 deniz miline çıkarılmasını savaş sebebi sayarken Doğu Akdeniz’de MEB iddiaları için bu yola başvurmadı. Teorik olarak Türkiye ve Yunanistan için Doğu Akdeniz’de diplomatik seçenekler henüz tükenmedi. Taraflar deniz yetki alanlarının paylaşımı konusunda karşılıklı rızaya dayanarak uluslar arası hukuk mekanizmalarını işletebilirler(…)BM Anlaşması açısından şu an Doğu Akdeniz’de yaşanan krizin çözümünde Türkiye için güç kullanım seçeneğinin çok olası olmadığı söylenebilir” ifadelerini kullandı.

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