Emekli nasıl ev alsın?

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, “Bugün bu şartlar altında bizim emeklimiz, gençlerimiz, dar gelirlimiz TOKİ’den ev alamaz” dedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMİŞDER) Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, “Bugün bu şartlar altında bizim emeklimiz, gençlerimiz, dar gelirlimiz TOKİ’den ev alamaz. Zenginlerin dışında dar gelirli, fakir, emekliler, gençler zor yararlanır. Zaten bu pahalılık altında insanlarımız eziliyor. Perişan, böyle bir riskin altına girme şansları da yok. Ama umut ediyoruz ki bunda bir iyileştirme olacağını düşünüyoruz” dedi.

“PAHALILIK ALTINDA EZİLİYORUZ”

Mevcut şartlarda emekli, gençler ve dar gelirlilerin TOKİ’den ev almasının mümkün olmadığını dile getiren Tangüner şunları söyledi: “Ama eğer bir indirim yaparlarsa, uygun fiyat olursa ona sözüm yok. Geçmişte kooperatifler vardı, biz kooperatifler kurardık ve bende kooperatife girdim. Girdiğimiz zaman bizlere 3-5 kuruş pahalı geliyordu ama son zamanlarda bir sigara parasına taksitini ödüyorduk. Neden? Sabit fiyattı. O zaman da 240 aya, 20 sene idi. Ama şimdi bu şekil olursa bunun kimse altından kalkamaz. Zenginlerin dışında dar gelirli, fakir, emekliler, gençler zor yararlanır. Arkadaşlarımız geliyorlar, ‘başkan biz ne yapacağız’ diyorlar. Bunu söyleyen sayın cumhurbaşkanımız, eğer bir iyileştirme yapacaksa cumhurbaşkanı yapacak, başkası bunu yapamaz diyoruz. Biz umutluyuz, inşallah olur. Önümüzde bir seçim var. Zaten bu pahalılık altında insanlarımız eziliyor, perişan, böyle bir riskin altına girme şansları da yok. Bir iyileştirme olacağını düşünüyoruz.”

Malatya - anka