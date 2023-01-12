En güçlü pasaportlar listesinde 52. sıradayız

Küresel çapta seyahat pandemi sonrası yüzde 75 artarken ülkelerin vizeli veya vizesiz seyahat olanaklarını değerlendiren Henley Passport Index, dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportlarını açıkladı.

193 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Japonya 5 yıl üst üste dünyanın en güçlü pasaportu seçilirken Afganistan dünyanın en zayıf pasaportu seçildi. Bir diğer Asya ülkesi Singapur 192 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunarak 2. sırada yer aldı. Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Almanya ve İspanya 3. sırayı paylaşıyor. Avrupa ülkeleri Finlandiya, İtalya ve Lüksemburg ise 4. sırada yer aldı. Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç, 188 destinasyona vizesiz veya varışta vize seçeneğiyle 5. sırada yer aldı. Türkiye ise 110 ülkeye vizesiz ve varışta vize seçeneği sunarak en güçlü pasaportlar listesinde 52. sırada yer aldı. Haber Merkezi

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