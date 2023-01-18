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19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Evlilik cüzdanı da basın kartı da resmî kimlik oldu

18 Ocak 2023, Çarşamba 23:58
Pasaport, basın kartı hatta evlenme cüzdanı resmi kimlik hükmünde ancak uygulamada ‘mevzuatı bilmemekten kaynaklı’ sorun yaşanabiliyor. Akıllı kimlik kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla bu sorunların biteceği tahmin ediliyor.

Öte yandan özel güvenlik, zabıta hatta kendi kimliğini göstermeyen polisin, kimlik kontrolü yapma yetkisi bulunmuyor. Resmi kimliklerde vatandaşlık numarasının yer alması zorunlu. Yürürlükteki mevzuat hükümlerince bir kişinin kim olduğunun ispatı niteliğindeki resmi kimlik kartları şunlar: TC Kimlik Kartı, resmi daireler veya iktisadı devlet teşekkülleri (KİT) tarafından verilen soğuk damgalı kimlik kartları, pasaport, evlenme cüzdanı (aile cüzdanı), askerlik belgesi, sürücü belgesi (ehliyet), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartı, avukat, savcı, noter kimlik belgesi. Bu kartlar tapu işlemlerinden noterlik işlemlerine, okul kayıtlarından seçimlere kadar tüm resmi işlemlerde kullanılabiliyor. Sorun da burada başlıyor. Özellikle basın kartı gibi kimliklerle kamu kurumlarına girişlerde ya da resmi işlemler yaptırmak istendiğinde “kabul edilmemesi, TC Kimlik Kartı ya da ehliyet istenmesi” gibi durumlar yaşanıyor.

(TRT Haber)

 

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