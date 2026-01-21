"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

“Gazze’yi İsrail’e peşkeş çekme kurulu”

21 Ocak 2026, Çarşamba 15:24
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de düzenlenen Yeni Yol Grup Toplantısı’nda adalet, ekonomi ve dış politika başlıklarında iktidara eleştiriler yöneltti.

Konuşmasının Gazze bölümünde ABD tarafından açıklanan “Gazze Barış Kurulu ve İcra Kurulu”na sert tepki gösteren Arıkan, kurulda yer alan isimleri sıralayarak özellikle Netanyahu’nun kurulda olması ile ilgili, “Bunun adı icra kurulu değil; Gazze’yi İsrail’e peşkeş çekme kuruludur” dedi. Arıkan, “İlk toplantıyı Basel’de yapın, toplantının adını da 3. Siyonist Kongresi olarak belirleyin. Bir kez daha söylüyoruz; Gazze Gazzelilerindir, Gazze nehirden denize Filistinlilerindir” ifadelerini kullandı.

