“Gazze’yi İsrail’e peşkeş çekme kurulu”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de düzenlenen Yeni Yol Grup Toplantısı’nda adalet, ekonomi ve dış politika başlıklarında iktidara eleştiriler yöneltti.
Konuşmasının Gazze bölümünde ABD tarafından açıklanan “Gazze Barış Kurulu ve İcra Kurulu”na sert tepki gösteren Arıkan, kurulda yer alan isimleri sıralayarak özellikle Netanyahu’nun kurulda olması ile ilgili, “Bunun adı icra kurulu değil; Gazze’yi İsrail’e peşkeş çekme kuruludur” dedi. Arıkan, “İlk toplantıyı Basel’de yapın, toplantının adını da 3. Siyonist Kongresi olarak belirleyin. Bir kez daha söylüyoruz; Gazze Gazzelilerindir, Gazze nehirden denize Filistinlilerindir” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi