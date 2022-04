Görür: 320 bin kişi ölümle burun buruna

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremiyle ilgili korkutan tahminlerini paylaştı.

İstanbul’da minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem söz konusu olduğunda 48 bin binanın yıkılabileceğini söyleyen Görür, “Biz kafadan 28’ini daha atalım. Diyelim sadece 20 binde ölümlü olur. 20 bin bina demek. Her bir binayı 4 kat düşünsen 80 bin kat yapar. Her bir binaya iki tane daire koysan 160 bin daire yapar. Her daireye 4 kişi yapar, 320 bin kişi doğrudan doğruya ölümle burun buruna demektir” hesabını yaptı. Görür, “İstanbul depremi olunca 10 bin kişinin öleceğini” söyleyen uzmanlara tepki gösterdi; “Bu halkı aldatmak gibi bir şey. Doğru değil. Bu önlemleri küçümsemek bir sefer” diye konuştu.

Haber Merkezi