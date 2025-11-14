Gözler kara kutuda

20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu Türkiye’ye getirildi. Uzman ekipler, teknik arızaya odaklanan geniş kapsamlı bir inceleme yürütüyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi nakliye uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. Uçağın kara kutusu, Türkiye’ye getirildi. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin ön inceleme raporunun kısa sürede tamamlanacağını açıklarken, 70 kişilik Türk uzman ekibi, kaza bölgesinde ayrıntılı çalışmalar yürüttü. Geniş bir alana yayılan enkazda arama-kurtarma ekipleri, en küçük vida parçasına kadar tüm bulguları delil olarak topladı.

Burun ve kuyruk kısmı ayrıldı

Kazadan elde edilen ilk görüntülerde, uçağın burun ve kuyruk kısmının ana gövdeden tamamen ayrıldığı dikkat çekiyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda, uçağın yere çarpmadan önce büyük bir parçanın, gövdeden koparak düştüğü de görülüyor. Bir başka videoda ise uçağın kuyruk kısmı, tamamen bağımsız olarak düşerken görülüyor. Bu parça ana gövdeden uzak bir noktaya düştü, uçağın gövdesi ise bir süre sonra yere çarptı.

Rapor bekleniyor

Sözcü’nün haberine göre, tüm enkaz parçaları Türkiye’ye getirildikten sonra kapsamlı incelemeye tabi tutulacak. Kaza nedenine dair farklı yorumlar yapılmasına karşın, kesin sonuç kara kutu çözümlemesiyle ortaya çıkacak. Ön inceleme raporunun kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Motorlarda anormallik şüphesi

Videolarda uçağın dört motorunun kanatlarda yerinde olduğu fakat bir motorun diğerlerinden farklı göründüğü belirtildi. Bazı pervanelerin dönmeye devam ettiği, bir veya iki motordan kısa süreli alev ve duman çıktığı görüldü. Bu durumun, kazadan önce teknik bir arızaya işaret edip etmediği, kara kutu incelendikten sonra netlik kazanacak.