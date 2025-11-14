"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Gözler kara kutuda

14 Kasım 2025, Cuma 09:03
20 askerimizin şehit olduğu uçağın kara kutusu Türkiye’ye getirildi. Uzman ekipler, teknik arızaya odaklanan geniş kapsamlı bir inceleme yürütüyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi nakliye uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. Uçağın kara kutusu, Türkiye’ye getirildi. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin ön inceleme raporunun kısa sürede tamamlanacağını açıklarken, 70 kişilik Türk uzman ekibi, kaza bölgesinde ayrıntılı çalışmalar yürüttü. Geniş bir alana yayılan enkazda arama-kurtarma ekipleri, en küçük vida parçasına kadar tüm bulguları delil olarak topladı.

Burun ve kuyruk kısmı ayrıldı

Kazadan elde edilen ilk görüntülerde, uçağın burun ve kuyruk kısmının ana gövdeden tamamen ayrıldığı dikkat çekiyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda, uçağın yere çarpmadan önce büyük bir parçanın, gövdeden koparak düştüğü de görülüyor. Bir başka videoda ise uçağın kuyruk kısmı, tamamen bağımsız olarak düşerken görülüyor. Bu parça ana gövdeden uzak bir noktaya düştü, uçağın gövdesi ise bir süre sonra yere çarptı. 

Rapor bekleniyor

Sözcü’nün haberine göre, tüm enkaz parçaları Türkiye’ye getirildikten sonra kapsamlı incelemeye tabi tutulacak. Kaza nedenine dair farklı yorumlar yapılmasına karşın, kesin sonuç kara kutu çözümlemesiyle ortaya çıkacak. Ön inceleme raporunun kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. 

Motorlarda anormallik şüphesi

Videolarda uçağın dört motorunun kanatlarda yerinde olduğu fakat bir motorun diğerlerinden farklı göründüğü belirtildi. Bazı pervanelerin dönmeye devam ettiği, bir veya iki motordan kısa süreli alev ve duman çıktığı görüldü. Bu durumun, kazadan önce teknik bir arızaya işaret edip etmediği, kara kutu incelendikten sonra netlik kazanacak.  

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye emeklilik endeksinde son sıralarda

    Gazze’deki ateşkes kırılgan

    Gözler kara kutuda

    'Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyon" sürecek'

    Axios: İsrail, ABD ile ''20 yıllık'' askeri yardım anlaşması imzalamak istiyor - Netanyahu iddiaları reddetti

    Şehit askerlerimizin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye Gazze çıkışı

    Hırvatistan'da düşen OGM yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı - Bakan Yumaklı: Pilot şehit oldu

    Tıbbî yardım beklerken öldüler

    Hayvanlar telef oluyor

    Yabancı basında iddianame: Hukukî değil, siyasî

    Vergi artışı devede kulak kaldı

    Uygur Türklerine koruma kaldırıldı

    Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler bir camiyi daha kundakladı!

    Orta Karadeniz'de ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

    İstanbul'daki özel günlerde metrobüs güzergahı değişecek

    Son şehit naaşına da ulaşıldı - MSB, düşen uçakla ilgili iddialara ilişkin soruları cevapladı

    G7 ülkeleri, Sudan'da derhal ateşkes çağrısı yaptı

    Balıkesir'de peş peşe 4 deprem meydana geldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hırvatistan'da düşen OGM yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı - Bakan Yumaklı: Pilot şehit oldu
    Genel

    Şehit askerlerimizin naaşları Adli Tıp Kurumuna getirildi
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye Gazze çıkışı
    Genel

    'Ukrayna müzakere kapısını kapattığı için "özel askeri operasyon" sürecek'
    Genel

    Axios: İsrail, ABD ile ''20 yıllık'' askeri yardım anlaşması imzalamak istiyor - Netanyahu iddiaları reddetti
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Türkiye emeklilik endeksinde son sıralarda
    Genel

    Gazze’deki ateşkes kırılgan
    Genel

    Gözler kara kutuda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.