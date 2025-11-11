Hani dindar nesil?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, uyuşturucu bağımlılığına işaret ederek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 2026 bütçesinde bu alana ayrılan para 59 milyon lira.

35 milyon bağımlı ama bütçeden ayrılan para 59 milyon. Bu parayla sadece billboardlara ‘Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz’ deseler, o bile yetmez. ‘Dindar nesil yetiştireceğiz’ diye yola çıktık, uyuşturucu müptelası bir nesille karşı karşıya kaldık. 2021-2023 arasında Avrupa’da yakalanan sentetik uyuşturucunun yüzde 85’i Türkiye’de yakalandı” dedi. Rize - anka

