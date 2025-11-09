İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

İKTİDARIN UYGULADIĞI EKONOMİ POLİTİKALARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER İŞ DÜNYASINDA GİDEREK ARTIYOR.

160 fabrika Mısır’a taşındı - Tekstil sektörü zorda

İŞ ADAMLARINDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Kipaş Holding Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, “41 yıldır böyle kriz görmedim” diyerek yalnızca enflasyona odaklanmanın çözüm olmadığını vurguladı.

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarına yönelik eleştiriler iş dünyasında giderek artıyor. Özellikle tekstil ve hazır giyimde yaşanan büyük çöküş iş dünyasının temel meselelerinden olmayı sürdürüyor. Bu sektörlerde yaşanan istihdam kaybı, pazarın kayışı, geçtiğimiz haftalarda, moda devi Kiğılı’nın patronu Abdullah Kiğılı’ya “Devlet gözden çıkardı” dedirtmişti.

Kiğılı’dan sonra kritik bir isimden daha açıklama geldi. Tekstil, çimento, kâğıt, enerji ve lojistik gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, mevcut ekonomik tabloya sert sözlerle tepki gösterdi.

Sadece enflasyona odaklanmakla problem çözülmez

Öksüz, “Bugün 8 sektörde faaliyetimiz var. 41 yıldır ben böyle bir ekonomik buhran görmedim. Faaliyetimizin olduğu sektörlerin hepsinde baş aşağı bir durum söz konusu” dedi. Ekonomim’den Vahap Munyar’a konuşan Öksüz, son dönemde yalnızca enflasyonla mücadeleye odaklanıldığını belirterek, “Bunu da sadece para politikasıyla çözmeye çalışıyorlar. Ekonomide tek bir noktaya odaklanılınca diğer alanlarda tedirginlik oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaş tembelliğe itiliyor

Öksüz, özellikle tekstil ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerde ihracat rekabetinin ciddi biçimde zayıfladığını vurguladı: “Rekabet gücünü kaybetmek üzere olan sektörlerden vaz mı geçelim? Bence istihdam yoğun sektörleri kaybetme lüksümüz yok.” Toplumda çalışma motivasyonunun da azaldığını savunan Öksüz, iktidarın sosyal yardımlarına dikkat çekerek, “Eskiden büyüklerimiz ‘boş durma, beleş çalış’ derdi. Şimdi ise vatandaşa ‘çalışma, otur; al sana para’ deniliyor. Bu anlayış ekonomiye zarar veriyor” dedi.

Haber Merkezi