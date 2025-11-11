İBB iddianamesi tamamlandı: 3900 sayfa, İmamoğlu için 828-2352 yıl hapis talebi - Özel'den ilk değerlendirme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesi mahkemeye sunuldu. 3 bin 900 sayfalık iddianamede, İmamoğlu "çete lideri" olarak tanımlandı, 402 şüpheli isime yer verildi. İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin iddianame tamamlandı.

Açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yaptı.

İddianame 3 bin 900 sayfadan oluşuyor. Gürlek, dosyada 402 şüpheli olduğu bilgisini verdi.

İddianamede İBB görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, “örgütün kurucusu ve lideri” olarak tanımlandı.

Hakkında dava açılan şüphelilerden 99'u ise “örgüt mensubu” olarak tanımlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden 92'sinin de örgüt üyesi olduğu aktarılarak, diğer şüphelilerin de örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumunda yer aldığı vurgulandı.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şöyle:

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

- Rüşvet (12 kez)

- Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

- Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

- Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

- Suç delillerini gizleme (2 kez)

- Haberleşmenin engellenmesi

- Kamu malına zarar verme

- Rüşvet alma (47 kez)

- Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

- İrtikap (9 kez)

- İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

- Çevrenin kasten kirletilmesi

- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

- Orman Kanunu'na Muhalefet

- Maden Kanunu'na muhalefet

İDDİANAME MAHKEMEYE SUNULDU

İddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Şimdi mahkeme iddianame üzerinde incelemesine başlayacak.

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddialarda bulundukları öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, MASAK raporları ve kamera görüntüleri incelendi. Mülkiye müfettişleri, İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin rapor düzenledi.

Başsavcılık ise ilgili raporlar ve tanık ifadelerinin ardından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlattı.

122 TUTUKLU BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı. 19 Mart'tan bu yana yapılan operasyonlarda ise 122 kişi tutuklandı.

Özgür Özel'den ilk değerlendirme

İBB iddianamesinin açıklandığı dakikalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuştu.

"İmamoğlu'nun suçu ne? Bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı adayı olması." diyerek tepki gösteren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun başka suçu olmadığını dile getirdi.

Özel, "Bugün bu düzene dur demezsek hakkımızı savunacak bir yargı da kalmayacak." diye konuştu.

"SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Adaylarını 23 Mart'ta ilan ettiklerini ifade eden CHP lideri, "Sonuna kadar arkasındayız. Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekrem başkan Silivri'de. Aday ofisinin başında değil. Kurultay'dan sonra aday ofisinin başına geçeceğiz. Ekrem başkanın yerine hiçbirimiz cumhurbaşkanlığı adaylığı yapamayız. Onun yerine adaylığı 2 milyon üyemize emanettir. O dışarı çıkana kadar, Ekrem İmamoğlu'nu aday gösteren herkes onun yerine çalışacak."

İddianameden bölümler:

"İddianamede örgütün kurucusu ve elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' (12 kez), 'suç gelirlerinin aklanması' (7 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (7 kez) suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'kişisel verilerin kaydedilmesi' (2 kez), 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma' (2 kez), 'suç delilerini gizleme' (4 kez), 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zara verme', 'rüşvet alma' (47 kez), 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap' (9 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (39 kez), 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' (4 kez), 'ihaleye fesat karıştırma (70 kez), 'çevre kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet, Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu 142 eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir."

Açıklamada, hakkında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturmanın devam ettiğini belirtildi.

İddianamede, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde, 143 eyleme ilişkin kamu zararının suç tarihleri itibarıyla yaklaşık 160 milyar TL ve 24 milyon ABD doları olduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun, "Örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, kişisel verileri yayma" suçlarından 2430 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden", Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, tutuklu şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer şüpheliler

İddianamede, suç örgütü yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Hüseyin Gün'ün örgütsel konumlarına uyan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" uyarınca cezalandırılmaları, ayrıca şüphelilerin örgütün yöneticileri olması nedeniyle kendi sorumlu oldukları yapılanmalarını emir-komuta yetkisi bulunduğundan aynı Kanun'un 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmaları öngörüldü.

Örgüt üyesi konumundaki şüphelilerden Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek'in örgütsel konumlarına uyan "suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olmak" suçundan cezalandırılmaları, ayrıca bu şüphelilerin "özel vasfı üye" konumunda oldukları anlaşıldığından kendilerine diğer örgüt mensubu şüphelilere nazaran alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini yapılması iddianamede istendi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması talep edilen şüpheliler

İddianamede, örgüt mensubu şüphelilerden Deniz Dörtyol'un gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi verdiği anlaşıldığından hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması, örgüt yöneticisi şüphelilerden Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız'ın da yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi verdikleri anlaşıldığından haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Örgüt mensubu şüphelilerden Yakup Öner, Süleyman Atik, Sarp Yalçınkaya, Burak Korzay, Adem Başer, Cem Çelik, Gökhan Köseoğlu, Ali Nuhoğlu, Ümit Polat, Murat Kapki, Murat Abbas, Eyüp Subaşı, Vedat Şahin, Mete Maden, Naim Erol Özgüner, Veysel Erçevik, Serpil Altıntaş, Altan Gözcü, Ogün Soytekin, Ziya Gökmen Togay ve Bülent Yılmaz'ın yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi verdikleri anlaşıldığından haklarında etkin pişmanlık hükümleri uygulanması iddianamede öngörüldü.

Şirketlerin müsadereleri talep edildi

İddianamede, şüphelilerin kasten işlemiş oldukları suçlar nedeniyle belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları, şu şüphelilerin İstanbul Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarıyla el konulan, suçtan elde ettikleri haksız kazanç ve suçta kullandıkları şirketlerin müsadereleri istendi:

"Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu, Emrah Bağdatlı, Hüseyin Köksal, Mustafa Nihat Sütlaş, Tuncay Yılmaz, Ömür Yılmaz, Murat Kapki, Fatoş Pınar Türker, Hakan Karanis, Serhat Kapki, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ali Kurt, Serpil Kadıoğlu, Sarp Yalçınkaya, Seza Büyükçulha, Ali Nuhoğlu, Berat Çağrı Kapki, Elif Kapki, Yiğit Çam, Baran Gönül, Hasan İmamoğlu, Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İbrahim Bülbüllü ve Mehmet Selim İmamoğlu."

