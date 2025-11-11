Konut projesine başvurular başladı

81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular başladı.

Türkiye genelinde hayata geçirilecek proje ile dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunulacak. Projede, 81 ilde 500 bin vatandaş ev sahibi olma imkanı bulacak. Planlanan projeye başvurular Pazartesi günü (dün) başladı ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak. Ayrıca başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak. AA

