Diyarbakır Paneli ses getirdi

Demokrasi, hürriyet ve kardeşlik vurgusu Türkiye’nin her kesiminde yankı buldu. Yeni Asya Medya Grubu, 60 yıllık yayın hayatında olduğu gibi, bu panelle de “Fikir hürriyeti, adalet ve kardeşlik” değerlerini bir kere daha öne çıkardı.
Çözüm İslam kardeşliği ve adalette - Bediüzzaman'sız her süreç eksiktir
Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik: “Medresetüzzehra projesi hâlâ eksikliğini hissettiriyor”
Diyar-ı Bekir’de Nurun bayramı
Kalpler hep birlikte atıyor
Diyarbakır’da panel heyecanı
Diyarbakır’da çözüm arayışları
DİZİ-ARAŞTIRMA-İNCELEME: TERÖRE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI - İÇ VE DIŞ UNSURLARIN ZORLAMASI
Bediüzzaman’sız bir çözüm mümkün mü?
Yeni Asya Medya Grubu, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi” başlıklı Diyarbakır paneli, bölge halkı kadar siyaset, akademi ve medya çevrelerinde de geniş yankı uyandırdı.
Panelde dile getirilen “barış dili, yeni anayasa, adalet, eşit vatandaşlık ve İttihad-ı İslâm” vurguları, Türkiye genelinde önemli bir tartışma zemini oluşturdu.
“Demokratikleşme ve İslâm Kardeşliği” vurgusu öne çıktı
Farklı siyasî görüşlerden isimlerin aynı masa etrafında buluştuğu toplantı, “farklılıklar içinde ortak değerlerde birleşme” mesajıyla takdir topladı.
Panelde sunulan bildirilerde yer alan “Kürtlerin hakları bir demokrasi meselesidir” ifadesi ile “ırkçılık zehirdir, çare İslâm kardeşliğidir” vurgusu, birçok ulusal gazete ve haber kanalında geniş yer buldu.
Basında geniş yer buldu
Panelin ardından yayımlanan deklarasyon, başta ulusal ajanslar olmak üzere birçok medya kuruluşu tarafından “Diyarbakır’dan Barış ve Hürriyet Mesajı” başlığıyla haberleştirildi.
Gazeteler, “Yeni bir anayasa talebi, ana dilde eğitim hakkı, İslâm kardeşliği ve ortak demokratik kültür” başlıklarının altını çizdi.
Yeni Asya’dan barış diline destek
Yeni Asya Medya Grubu, 60 yılı aşkın yayın geçmişinde olduğu gibi, bu panelle de “fikir hürriyeti, adalet ve kardeşlik” gibi değerleri bir kere daha öne çıkardı.
Katılımcıların ortak mesajı şu cümlede birleşti:
“Bu topraklarda barışın, kardeşliğin ve adaletin sesi susturulamaz; çünkü hakikat konuşmaya devam ediyor.”
Ekmen: Yeni Asya demokrasiye katkı sunuyor
Panele katılan DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yaptığı değerlendirmede, “Bölgesel barışın yolu farklı perspektiflerin buluştuğu özgür bir tartışma kültüründen geçiyor” diyerek toplantının Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı sunduğunu belirtti.
Adalet ve kardeşlik temelinde çözüm
Panelde konuşan Doç. Dr. Vahap Coşkun, “Cumhuriyet’in tekçi politikaları Kürtlerde kimlik, din ve yerel yönetim kayıpları doğurdu; artık anayasal değişim zaruret haline geldi.” dedi.
AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu ise “Cumhuriyeti birlikte kurduk, şimdi yeniden adalet ve kardeşlik temelinde birlikte inşa etmeliyiz” ifadeleriyle yeni sürecin önemine dikkat çekti.
Risale-i Nur ölçüleri Yeni Asya çizgisine yol gösteriyor
Panelin tertip heyetinde yer alan Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Doç. Dr. Osman Özkul ve Doç. Dr. Abdünnasır Yiner, Ahmet Dursun gibi isimler, Bediüzzaman Said Nursî’nin fikirlerinde manasını bulan Medresetüzzehra anlayışının bugün için yeniden bir ilham kaynağı olduğunu vurguladılar.
YENİ ASYA - DİYARBAKIR
FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA