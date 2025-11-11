Diyarbakır Paneli ses getirdi

Demokrasi, hürriyet ve kardeşlik vurgusu Türkiye’nin her kesiminde yankı buldu. Yeni Asya Medya Grubu, 60 yıllık yayın hayatında olduğu gibi, bu panelle de “Fikir hürriyeti, adalet ve kardeşlik” değerlerini bir kere daha öne çıkardı.

Okunma Sayısı: 370

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.