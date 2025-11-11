Para verdik, uçak alamadık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Hakan Çelik’in Youtube’da yayınlanan programında çeşitli konulara ilişkin soruları cevapladı.

Babacan, Türkiye’nin proje ortağı F-35’i almaya hakkı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Hakkımızdan niye vazgeçelim ki? Dört program ortağı olan ülkeden bir tanesiyiz. Para vermişiz, niye almayacağız? Niye vazgeçeceğiz ki? Onlar hakkımızı gasbetti. Şimdi karşılıklı bakın bir yanlışlar zinciri var. Ama düğmeyi ilk yanlış ilikleyen Türkiye değildi bakın. Program ortağıydık. Para verdik, uçakları alamadık. Faturasını, ruhsatını aldık elimize fakat uçağın kendisini alamadık; CATSA yaptırımları sebebiyle.” Ankara - anka

Okunma Sayısı: 319

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.