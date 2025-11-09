"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR

Belçika'dan 150 bin gence ''gönüllü'' askeri hizmet verme çağrısı

09 Kasım 2025, Pazar 13:45
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek gönüllü askeri hizmet verme çağrısında bulundu.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 149 bin mektubun postaya verildiğini duyurdu.

 

Bakan Francken, "Ülke genelindeki tüm 17 yaşındakiler, genel olarak Savunma Bakanlığına ve özellikle gönüllü askerlik hizmeti yapmaya teşvik ediyoruz. Haydi başlayalım!" ifadelerini kullandı.

Fransızca yayın yapan Le Soir haber sitesine göre, gençleri gönüllü askeri hizmete teşvik etme girişimine eylül ayında onay verildi.

Gönüllü hizmet, "öğretici bir deneyim" olarak tasarlansa da muhalefet tarafından "toplumun militarize edilmesi” olarak eleştiriliyor.

AA

