İBB’ye 4. dalga operasyon - 3. Dalga operasyondan 13 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 4. Dalga operasyonlarda 49 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde başlatılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar da bulunuyor. İstanbul - Anka *** 3. Dalga operasyondan 13 kişi tutuklandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik üçüncü dalga operasyonda Perşembe günü, mahkemeye çıkarılan 20 kişiden 13’ü tutuklandı. Yedi kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin de bulunuyor. Haber Merkezi

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