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İçişleri Bakanlığı: 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

18 Mayıs 2021, Salı 22:59
İçişleri Bakanlığı, Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek'in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "kırmızı" kategoride 10 milyon lira ödülle aranan sözde Diyarbakır sorumlusu "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, jandarma SİHA/İHA, jandarma özel harekat ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle "Kırmızı" kategoride aranan "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin 2018'den bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek, birçok vatandaşın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bildirildi.

AA

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