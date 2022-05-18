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18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İcra dosyası 23 milyonu geçti

18 Mayıs 2022, Çarşamba 20:57
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 550 bin adet artarak 13 Mayıs itibariyle 23 milyon 459 bine çıktı” dedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap veren Maliye Bakanı Nurettin Nebatı, kredi kartı müşteri sayısının Aralık 2021 tarihi itibariyle 29 milyon 978 bin 121 olduğunu açıkladı.

Nebati, Gürer, “Özel ve kamu bankalarında ayrı ayrı takibe düşen kişi sayısı kaçtır? İcraya verilen kredi borçlu sayısı ne kadardır? İcra yoluyla el konulan taşınmaz ve araç sayısı kaçtır?” sorusuna ise cevap vermedi.

Önerge sahibi CHP’li Gürer, vatandaşların büyük çoğunluğunun artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını, çok sayıda vatandaşın banka kredisi ve kredi kartları ile günü kurtarmaya çalıştığını ifade etti. Vatandaşın ifadesi ile “kredi kartlarına takla attırarak borcu borçla kapatma süreci yaşandığını” belirten Gürer, “Gelirleri ve tasarrufları enflasyon karşısında eriyen vatandaşlar, gelirlerinin yetmediği zorunlu harcama ve borç ödemelerini yapabilmek için hızla borçlanmaktadır. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine borcu (takiptekiler de dahil) 6 Mayıs itibariyle 1 trilyon 115 milyar liraya yükselmiştir. Kredi kartları nedeni ile icralık olan çok sayıda vatandaş varlığına karşın Bakan bu konuda rakam vermekten kaçınması sorunun boyutunun ne kadar büyük olduğunun da göstergesidir” dedi.

KRİZ DERİNLEŞİYOR 

Kredi kartları ve kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara bankalar tarafından icra takibi başlatıldığını bildiren Gürer, “İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 550 bin adet artarak 13 Mayıs itibariyle 23 milyon 459 bine çıktı. Son zamanlarda icra yoluyla evini, arabasını kaybeden vatandaşlar sayısında artış ekonomik krizinde giderek derinleşmesini göstermektedir. Önemli ölçüde kredi kartında ödeme güçlüğü yaşamaya başlayan bir kesim vardır. Özellikle çalışanlar birden çok banka kredi kartı ile birinin borcunu diğer banka kredisi ile kapatarak ayakta durmaya çalışmaktadır” diye konuştu. 

RECEP GÖREN - ANKARA

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