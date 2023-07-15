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15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İktidar kemer sıkmamak için milletin boğazını sıkıyor

15 Temmuz 2023, Cumartesi
BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN ZAMLARI VATANDAŞIN SIRTINA YÜKLEYEN İKTİDARın, KAMUDA TASARRUF İLE İLGİLİ HİÇBİR ÇALIŞMA YAPMAMASI TEPKİ ÇEKTİ.

Memur ve emeklide hayal kırıklığı

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması yanında kurumlar vergisini artıran, motorlu taşıtlar vergisini bu yıl için iki katına çıkaran, Cumhurbaşkanı'nın borçlanma yetkisini üç kat yükselten düzenlemelerin yer aldığı torba kanun teklifi TBMM’de yasalaştı.

Önce kamu tasarruf etmelidir

DEVA Partili Burak Dalgın, “Hükümet kendisi kemer sıkmamak için vatandaşımızın boğazını sıkıyor. İlk adım, kamuda tasarruf olmalıdır. Ancak hükümetin bu yönde hiçbir adımı bulunmuyor. Belli ki, lüks makam araçlarına binmeye devam etmek, vatandaşın aracına vergi koymaktan daha cazip gelmiş” dedi.

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İktidar kemer sıkmamak için milletin boğazını sıkıyor

DEVA Partisi milletvekili Burak Dalgın, “Hükümet kendisi kemer sıkmamak için vatandaşımızın boğazını sıkıyor” dedi.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması yanında kurumlar vergisini artıran, motorlu taşıtlar vergisini bu yıl için iki katına çıkaran, Cumhurbaşkanı’nın borçlanma yetkisini üç kat artıran, konutlardaki yüzde 25 kira artış sınırını 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatan düzenlemelerin yer aldığı torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. DEVA Partisi milletvekili Burak Dalgın, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

İlk adım, kamuda tasarruf olmalı

Dalgın’ın açıklamaları özetle şöyle: “Hükümet kendisi kemer sıkmamak için vatandaşımızın boğazını sıkıyor. Unutmayalım, devletin parası yoktur. Para, milletin parasıdır. Vergi salarak vatandaşın cebini yakmak ve borç alarak yarınlarımızın üzerine yük bindirmek, en son uygulanması gereken çözümlerdir. İlk adım, kamuda tasarruftur. Ancak hükümetin bu yönde hiçbir adımı bulunmuyor. Belli ki, lüks makam araçlarına binmeye devam etmek, vatandaşın aracına vergi koymaktan daha cazip gelmiş. Milletimizin temsil makamı olan TBMM’nin böyle bir tasarruf seferberliğine örnek olması gerektiğini düşünüyorum.”

Türkiye’nin ayağına çelmeyi takıyor

“Külfet orta direğin sırtına yükleniyor. İmkanları, fırsatları ve hürriyetleri zaten daraldı” diyen Dalgın, şunları söyledi: “Şimdi ilave vergiler de onun sırtına biniyor. 2022 vergi tahsilatından bir örnek vereyim. Devletimiz tahakkuk eden 100 liralık verginin sadece 81 lirasını topluyor. Kayıt dışında olanlar, vergi matrahını düşük gösterenler veya istisnalardan yararlananlar bu 100 lirada yok. Bunların bir kısmı ‘Nasıl olsa af gelir’ diye, bir kısmı cazip şartlarda borçlarını öteletebildiği için vergisini ödemiyor. 81 lirayı, gelir vergisi maaşının kaynağında kesilen, orta direk ödüyor.  Yani işini bilene ödül; orta direğe ceza var. Nitekim 2023 ek bütçesindeki ilave vergilerin de yarısı KDV ve ÖTV’den kaynaklanıyor. Maalesef bugün karşımıza gelen bütçe, kurumlar vergisini yükselterek, katma değer vergisini artırarak, damga vergisi ve harçları yükselterek iş yapmayı daha maliyetli hale getiriyor. Çalışan Türkiye’nin ayağına çelmeyi takıyor.”

Ankara - Anka

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