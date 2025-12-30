"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2025 SALI

İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 110 zanlı gözaltına alındı

30 Aralık 2025, Salı 10:47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Yalova'daki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı olan 41 şüphelinin de yer aldığı 110 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatla yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten, örgütün elebaşılığını yapan M.Y'nin, yasa dışı etkinlikler düzenlediği, illegal faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı çalışmalar yaptığı yönündeki tespite yer verildi.

Soruşturma kapsamında, bir araya geldikleri mekanda çeşitli isimler altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda sözde esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve toplantı alanları bünyesinde faaliyet gösteren kişilere yönelik eğitim amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edildiği anlatılan açıklamada, 32 şüpheli hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme tedbiri uygulandığı, söz konusu şüphelilerin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyeti yürüttüğü ve illegal mekanda 'hoca, sorumlu, katılan' olarak faaliyet gösterdikleri kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yalova'da vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan 13 şüpheli, sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesinin b, d ve k bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36. maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle kanunlaşan 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu' ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen 15 şüpheli olmak üzere toplam 115 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve 2 farklı ilde 114 adres için 30 Aralık 2025 saat 01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda 110 şüpheli yakalanmıştır."

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

AA

