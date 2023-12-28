İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçti

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda İsveç’in NATO’ya katılım protokolü oy çokluğuyla kabul edildi ve böylece gözler 2024’ün başında Genel Kurul aşamasına çevrildi.

Komisyonda yaklaşık dört saatlik müzakere sonucundaki oylamada, AK Parti, MHP ve CHP vekilleri “evet” oyu verdi. İYİ Parti ve Saadet Partisi ise “ret” oyu verdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili Ceylan Akça Cupolo ise oylama öncesinde yaşanan tartışma üzerine salonu terk etmişti. Berdan Öztürk ile Serhat Eren’in bugünkü toplantıda olmaması nedeniyle DEM Parti’nin, 16 Kasım’daki toplantıda açıkladığı “ret” oyu, tutanaklara geçmemiş oldu. VOA Türkçe’nin haberine göre AKP’li Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, toplantının tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada, “Bugün TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmesi kararı verilmiştir. Genel Kurul aşamasında aynı hızla onaylanacak diye bir şey yok” dedi. Haber Merkezi

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