Yaşanan depremin ardından değişik yorumlar yapılırken ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, “Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremlerin ardından “Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler” açıklamasının ardından ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Nihat Hatipoğlu, “Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır” dedi. Nihat Hatipoğlu deprem özel yayınında özetle şunları söyledi: “Bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Uzmanları dinleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız.

Demek ki bir hile var

Geçmişte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır. “Akıldan daha büyük tedbir yok diyor” sevgili Peygamberimiz. Bizim kader anlayışımızda bu vardır. Bütün tedbirleri alacağız, bize rağmen bir hadise olursa yapacak bir şey yok tabii. Bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var.” 10 ilin etkilendiği, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin 3. gününde merkez üssü Kahramanmaraş’a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle konuşan bir depremzedeye, “Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler” demişti.

Haber Merkezi