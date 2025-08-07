ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimine 1 milyar dolar ayırdı

Google, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurdu.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamada, şirketin en gelişmiş yapay zeka araçlarını üniversite öğrencilerine ücretsiz sunacağı bildirildi. Açıklamada, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi, mesleki eğitim programları ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 3 yıl boyunca 1 milyar dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi. Bu kapsamda oluşturulan program aracılığıyla Amerika'daki üniversite öğrencilerine ücretsiz yapay zeka ve kariyer eğitimi sunulacağı belirtilen açıklamada, şimdiden 100'den fazla üniversitenin programa katıldığı bilgisi paylaşıldı. AA

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.