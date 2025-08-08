DP SÖZCÜSÜ HAYDAR ALTINTAŞ, MİLLÎ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU’NDA YAPTIĞI KONUŞMADA SÜRECİN SİYASÎ PAZARLIK MALZEMESİ HÂLİNE GETİRİLMESİNİN TOPLUMSAL GÜVENİ ZEDELEYECEĞİNİ İFADE ETTİ.

Demokrat görüş: Demokrat Parti’den çözüm süreci için hak ve hakikatler vurgusu

BU MASA MİLLETİN MASASIDIR

DOLMABAHÇE SÜRECİ ŞEFFAF YÜRÜTÜLMEDİ

Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yaptığı konuşmada siyasetin kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanması gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda konuşma yaptı. Sürece dair toplumdaki şüphelere işaret eden Altıntaş, bu kaygıların ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı. Altıntaş, sahada yapılan gözlemlerde vatandaşların siyasî aidiyetlerinden bağımsız olarak çalışmalara şüpheyle yaklaştığını belirterek, bu şüpheleri ortadan kaldırma sorumluluğunun komisyonda olduğunu ifade etti. Tarihin insanlığın hafızası olduğunu, ders alınmazsa tekerrür edeceğini vurgulayan Altıntaş, ortak geçmişin inkârı hâlinde ortak bir gelecek inşa edilemeyeceğini vurguladı.

Hedef kutuplaştırma olmamalı

Milletin temel değerleriyle oynanmasının doğru olmadığını vurgulayan Altıntaş, “Hiçbir siyasî anlayış, vatandaşlarımızı dil ya da etnik kimlik temelinde ayrıştırarak kutuplaştırmayı amaç edinmemelidir. Eğer müşterek geçmişimizi yok sayarsak, müşterek bir gelecek inşa etme imkânını da kaybederiz. Bu sebeple, siyaset kurumunun dili itidalli ve birleştirici olmalı; toplumu ayrıştıran değil, bütünleştiren bir eksende şekillenmelidir.

Altıntaş, özellikle vatandaşların dil ve etnik temelde ayrıştırılmasına karşı çıkarak, siyasetin kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanması gerektiğini söyledi. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “Türk milletine mensup olmak için vatandaşlık yeterlidir” sözünü hatırlatan Altıntaş, tüm anayasalarda vatandaşlık tanımının bu çizgide olduğunu belirtti.

Siyasî pazarlık malzemesi haline getirmeyin

Altıntaş, yürütülen çalışmaların yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle iktidar bloğuna çağrıda bulunan Altıntaş, sürecin siyasî pazarlık malzemesi hâline getirilmesinin toplumsal güveni zedeleyeceğini ifade etti. Altıntaş, “Kapalı kapılar ardında ne konuşulduysa, açıkça açıklanmalıdır. Şeffaflık olsaydı, bugün kimse muhalefeti terörle iş birliğiyle suçlayamazdı” diye konuştu. Altıntaş, Demokrat Parti’nin bu süreçte ne AKP’ye, ne MHP’ye ne de DEM İttifakı’na destek vermek için değil, yalnızca millet adına burada bulunduğunu ifade ederek, “Biz bu masada temsiliyeti meşrulaştırmak için değil, milletin hakkını ve hukukunu savunmak için bulunuyoruz. Terörle mücadelede can veren şehitlerimize, gözyaşı döken annelere borcumuz var. Bu masa pazarlık değil; milletin ortak vicdanıdır” şeklinde konuştu.

ANKARA - MEHMET KARA