Kastamonu, Bartın ve Sinop 'Afet Bölgesi' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

AFAD: Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi vefat etti - Bölgede son durum?

'Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Bozkurt Yeni Camisi'nde halka hitap etti. Salı günü başlayan yoğun yağışların, Kastamonu, Bartın, Sinop illerinde büyük sel felaketlerine neden olduğunu belirten Erdoğan, Kastamonu'da Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinin bu yağışlardan en çok etkilenen yerler olduğunu söyledi.

Bartın'ın Ulus, Sinop'un Ayancık ilçelerinin kimi köylerinin de selden ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Erdoğan, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Selde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunan Erdoğan, "Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Yaralanan vatandaşlarımızdan ilk müdahaleleri tamamlananlar taburcu edilirken, az sayıda vatandaşımızın tedavisi halen devam ediyor. Rabb'imden kendilerine şifalar diliyorum." dedi.

Dünyanın birçok yeri gibi Türkiye'nin de bir süredir tabii felaketlerle boğuştuğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu sadece ülkemizde olan değil, Amerika'sı da böyle, Kanada'sı da böyle, Almanya'sı, Avrupa'nın birçok ülkesi böyle, bu tür felaketlerle şu anda boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz ve temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım." diye konuştu.

Türkiye'nin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan orman yangınları yaşandığını belirten Erdoğan, Karadeniz'in doğusunda Rize'de, Artvin'de sel felaketleri yaşandığını anımsattı.

Antalya ve Muğla'daki yangın felaketlerini de hatırlatan Erdoğan, "Hamdolsun bu yangınların hemen hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık. Ülkemizin kuzeyinde ise işte burada olduğu gibi sel felaketlerine maruz kaldık. Bir süre önce az önce ifade ettiğim gibi Doğu Karadeniz'de epeyce bir ilçemizde selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Birkaç gündür de Batı Karadeniz'de yine sel felaketlerinin yaşandığı dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kastamonu ve çevresindeki illerimizde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü, milletimizin ortak üzüntüdür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla felaketin ilk anından itibaren sizlerle beraberiz. İçişleri Bakanı'mız, Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız, hep birlikte bölgede şu anda çalışmaları sürdürüyoruz. AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte yine bütün araç gereçleri ile buradayız. Aşından yemeğine ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapıyoruz yapacağız. Halihazırda 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 insansız hava aracı, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinesi ve diğer pek çok araç gereç şu anda sahada faaliyet gösteriyor."

Kurtarma ekiplerini tebrik etti

Güvenlik güçlerinin mahsur kalan vatandaşları helikopterlerle kahramanca kurtardığını vurgulayan Erdoğan, "Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımız. Hiçbir şeyden yılmadan bunu başardılar ve bu yaptıkları operasyonda mağdur durumda olanların yüzde 95'ini kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi, değil mi? Ama bunu başardılar. Bu öyle her kişinin karı değil, er kişinin karıdır. Ben askerimizi, polisimizi, bu operasyonda görev alan bütün kardeşlerimizi alnından öpüyorum. Onları tebrik ediyorum. Milletim adına tebrik ediyorum ve o operasyon bizi rahatlattı." diye konuştu.

Sepetin içerisindeki yeni doğmuş bebeğin kurtuluşunun gözleri yaşarttığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun Allah'a demek ki bizim böyle görevli kardeşlerimiz var. Onların o gayretleri, bu başarının sırrı olmuştur. Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır. Şehrimizdeki öğrenci yurtları, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır tutulmaktadır. Yolların ve köprülerin hasar görmesi sebebiyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde şu anda Karayollarımız çalışmaktadır. Elektrik kesintisi yaşanan yerlere bir an önce enerji akışı sağlamak için de çalışmalar sürüyor. Aynı şekilde su kesintisi yaşanan yerlerdeki altyapı onarım çalışmaları da hemen başlatılmıştır. Haberleşmenin kesintisiz sürmesi için gereken mobil istasyonlar, ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmiştir."

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Erdoğan, hasar tespit çalışmalarının üç ilde 120 ayrı ekiple yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Her bir hizmet alanı ile ilgili ekiplerimizi sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde kesintisiz görev yapmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımız da bu çalışmalara katılmıştır. Kurumlarımıza ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir. Bölgedeki diğer iller de teyakkuz durumuna geçirilmiştir." dedi.

Sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için kolları sıvadıklarını da anlatan Erdoğan, "Aynı şekilde sel sebebiyle vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için çalışmalara başladık. Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir, bundan endişeniz olmasın. Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını hamdolsun dosta düşmana gösterdik. Bu arada diğer afet bölgelerinde de ifade ettiğim gibi burada da yine aynısını söylüyorum. Genel Hayata Etkili Afet bölgesi olarak burayı da aynı şekilde ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın, Sinop." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, tabii felaketlerin ülkelerin ve milletlerin birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularının öne çıktığı dönemler olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlara ilişkin yapılan çalışmalar ve son duruma hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlara hitap ettikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ne geçti.

Burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan, bölgedeki çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca afette vefat edenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine başsağlığı dileğinde bulundu.