Başka ülkede olsa herkes istifa ederdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kamu kurumlarına sızılarak sahte diplomalar ve e-imza üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık iddialarına ilişkin Halk TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan, kişisel verilerin güvenliği konusunda devletin sorumluluğunu yerine getiremediğini vurguladı. “Devletin en temel görevlerinden biri, vatandaşların mahremini korumaktır” diyen Babacan, son dönemde ardı ardına ortaya çıkan veri sızıntılarına, sağlık ve adres bilgilerinin yasa dışı yollarla satılmasına ve son olarak e-imzaların taklit edilerek sahte diploma üretilmesine tepki gösterdi. Babacan, “Ortaya çıkan skandalların onda biri başka bir ülkede yaşansa, ilgili bakan dâhil herkes istifa ederdi” dedi. Haber Merkezi

