"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Güvenlik Konseyi'ni topladı

08 Ağustos 2025, Cuma 15:14
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni bölgesel güvenlik gündemiyle topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Putin, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Bugün bölgesel gündemin bazı konularını, bölgesel politikaları, elbette öncelikle güvenliğin sağlanmasını ve sorunların çözümünü ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, toplantıda, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un rapor vermesini istedi.

AA

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'de sel ve toprak kayması: 10 kişi öldü, 33 kişi kayboldu

    Güvenlik Konseyi'ni topladı

    140 yıllık tünel Sivas ve Giresun'u birbirine bağlıyor

    BM ve İngiltere, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgali karanına tepki gösterdi

    ABD, Maduro'nun tutuklanması ödülünü 50 milyon dolara yükseltti

    LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

    İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararı sonrası 2,3 milyon kişi dar alanda sıkıştırılacak

    Tokat-Zile'deki feci kazada 2 otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'deki askeri harekatı genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz

    Tekirdağ'da barajlar yüzde 1'in altına düştü

    'Aliyev ve Paşinyan Beyaz Saray'da "barış anlaşması" imzalayacaklar'

    "Gazze kentinin" tamamının işgalini onayladı

    Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı

    TÜİK marifetiyle maaşların 1/3’üne el konuldu

    Akın Öztürk, Hulusi Akar’ı suçladı

    Başka ülkede olsa herkes istifa ederdi

    ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimine 1 milyar dolar ayırdı

    Meyve ağaçlarını "stresten uzak tutmak için" aşırı sıcaktan koruyun

    Özel: İBB borsası çetesi var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Akın Öztürk, Hulusi Akar’ı suçladı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    TÜİK marifetiyle maaşların 1/3’üne el konuldu
    Genel

    Başka ülkede olsa herkes istifa ederdi
    Genel

    Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı
    Genel

    Mehmet Özkan’ı rahmetle hatırlıyoruz - Anadolu’ya ve dünyaya Risaleleri taşıdı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Gazze kentinin" tamamının işgalini onayladı
    Genel

    LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
    Genel

    Tokat-Zile'deki feci kazada 2 otomobil çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.