Kimin bu gazete?

Şubat ve Mart aylarının bizde ayrı bir yeri vardır.

EKREM BAŞÇI - YOZGAT

Gazetemizin kuruluş ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin vefat yıl dönümleri bu aylarda idrak ediliyor. Bu vesilelerle Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya, mezkûr yıl dönümlerine özel muhtevalar hazırlayarak bütün dünyaya geniş ilânatlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 21 Şubat’ta gazetemizin 53. Kuruluş yıl dönümünü kutladık. Risale-i Nur’u umuma ilân noktasında eşsiz yere sahip olan gazetemizin, kuruluş yıl dönümüne özel sayısını yine merakla ve heyecanla bekledik.

Kıymetli ağabeyimiz Abdulvahap Zararsız’ın geçirmiş olduğu rahatsızlık bizleri derinden üzse de zikredilen ağabeyimiz gibi ömürlerini Risale-i Nur yoluna adamış Nur fedakârlarının naşir-i efkârı olan gazetemizi hemşehrilerimize ulaştıracak olmak bizi çok heyecanlandırdı. (Bu vesile ile değerli ağabeyimize geçirmiş olduğu bypass ameliyatından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyor, duâlarınızı bekliyoruz.)

Yozgat Yeni Asya okuyucuları olarak 800 gazete istedik. Dâvâmızın serdarı, matbuat âleminin gözbebeği, Risale-i Nur’un borozanı, Demokrat misyonun nokta-i istinadı, hürriyet ve adaletin aşığı, ahrar dostu gazetemiz ile nice senelere inşaallah. 500 adet Yozgat merkez, 200 adet Akdağmadeni ilçesi ve 100 adet Yerköy ilçemize olmak üzere toplam 800 gazetemizi her zaman olduğu gibi göğsümüzü gere gere Yozgatlı hemşehrilerimize ulaştırdık. Yozgat merkezde İhsan Emre Şahin, Yerköy ilçesinde Ethem Erbaş Ağabeylerimiz ve Akdağmadeni ilçesinde Enes Kaya Hocamızın gayretleri ile dağıtım ve tanıtım hizmetlerini tamamlamış olduk.

Bu vesileyle yönetim kurulumuz ve kıymetli yazarlarımız başta olmak üzere, gazetemizin hazırlanıp bizlere ulaşmasında emeği geçen bütün teknik ekibe; okuyan ve okutan, maddî ve manevî desteklerini esirgemeyen bütün Yeni Asya ailesine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu mümtaz hizmeti tavizsiz bir duruşla şu sıkıntılı dönemde dâhi yılmadan sürdürebildikleri için bütün Yeni Asya ailesini tebrik ediyoruz.

Akraba, eş-dost, esnaf, tanıdık, genç-yaşlı... Selâmımızı alan herkes gazetemizi hediye ettik. Özellikle Akdağmadeni ilçesi için bu 21 Şubat daha özeldi. Çünkü gazetemiz ilk defa bu yıl ilçe sakinlerimizle buluştu. 2021 Eylül başında açmış olduğumuz dershanemizde o tarihten bu güne Risale-i Nur derslerimiz okunuyor. 21 Şubat itibariyle de gazetemizi tanımış oldu küçük, şirin ilçemiz. Muhataplarımızın çoğu, gazetemizi henüz bilmiyordu. 53. Yılı öğrenince de çok şaşıranlar oldu. Genelde “Kimin bu gazete?” soruları geldi. “Bediüzzaman’ı tanıtan gazete” dedik biz de.

Gazetemizi hediye ederken gazeteye özellikle gençlerin ilgi duyduğunu gözlemledik ve ziyadesiyle memnun olduk. Yegâne duâmız, Rabbim gazetemizi istikamette muhafaza eylesin. Nice Nurlu yıllara Yeni Asyam..