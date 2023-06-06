Koruma ekibinin günlük masrafı 10 milyonu geçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, geçtiğimiz nisanda günlük 10 milyon TL harcadı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Nisan 2023 “Mali Tablo”sunu açıkladı.

EGM’nin verilerine göre, Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, nisan boyunca günde 10 milyon 614 bin TL harcama yaptı.

T24’ün haberine göre, 2023’ün ilk 4 ayında Cumhurbaşkanı koruma gideri toplam 832 milyon 285 bin TL olurken, 2023’ün ilk 4 ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanı koruma gideri toplam günlük 29 milyon TL’ye yükseldi. Verileri Twitter hesabından paylaşan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, geçmiş yılların harcamalarını da hatırlattı. EGM’nin verilerine göre, daha önceki tablo ise şu şekildeydi: Ocak 2023: 99 milyon 991 bin; Şubat 2023: 168 milyon 761 bin; Mart 2023: 245 milyon 098 bin. Bu arada, Erdoğan’ı ve Beştepe’yi koruyan koruma sayısı da yıllardır sır gibi saklanıyor. Milletvekillerinin, “Sarayları ve Erdoğan’ı kaç koruma koruyor” sorularına bugüne kadar hiç cevap verilmedi.

Haber Merkezi