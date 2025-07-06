MSB: Pençe-Kilit bölgesinde metan gazına maruz kalan 19 askerin 5'i şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022'de icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un şehit olduğu anımsatıldı.

Yoğun ateş nedeniyle söz konusu dönemde Bozkurt'un naaşına ulaşılamadığı belirtilerek, daha sonraki süreçte bölgenin kontrol altına alındığı, teröristlerin etkisiz hale getirildiği ancak tüm aramalara rağmen şehidin naaşına henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Arama çalışmalarında, Bozkurt'un naaşının bulunabileceği tüm alanların özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle tarandığı vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Devam eden arama faaliyetleri kapsamında, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada bugün yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın (26) şehadet haberini iletti.

Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için devam eden arama çalışmalarında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar; tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yaptıkları arama-tarama çalışmasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavisi süren Mehmetçilerimize Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Azerbaycan'dan, metan gazından şehit olan 5 asker için Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Güler'e gönderdiği mesajda, 5 Türk askerinin Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olduğu haberini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Hasanov, Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak gördüklerini belirttiği mesajında, "Teröre karşı yürütülen kararlı mücadelede kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daima yanındayız ve sizi bütün gücümüzle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah’tan rahmet dileyen Hasanov, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere ise acil şifalar temennisinde bulundu.

KKTC'den taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Tatar, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de şehit olan askerler için yazılı bir mesaj yayımlayarak, daima ana vatan Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

Üstel, mesajında, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Acımız büyük, yüreğimiz Türkiye ile birlikte." ifadelerine yer verdi.