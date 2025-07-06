Krizin kaynağı otoriterleşme

Ekonomide yaşanan kırılganlık, hukukun üstünlüğünden uzaklaşılarak otoriter adımların güç kazanmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Ekonomide yaşanan sarsıntıları değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 19 Mart’taki yargı kararlarının ardından ekonomik istikrarın ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilebilmesi için “demokratik bir hukuk düzenine dönüş” çağrısı yaptı. 19 Mart’ta Belediyelere yönelik yargı kararlarından ardından Borsa İstanbul’da yaşanan büyük kayıpları hatırlatan Karabat, söz konusu tarihten bu yana piyasalarda tedirginlik ve güvensizliğin hâkim olduğunu söyledi. Aynı süreçte politika faizinin 350 baz puan artırılarak yüzde 46’ya çıkarıldığını ve gecelik fonlama oranının yüzde 49’a yükseldiğini hatırlatan Karabat, bu dönemde yaklaşık 60 milyar dolarlık rezervin satıldığını söyledi.

Güven tesisi ancak demokrasi ile mümkün

Karabat’a göre, iktidarın otoriter adımları ekonomideki kırılganlığı daha da artırıyor. Karabat açıklamasında, “Yargı kumpaslarının son bulması, adil ve bağımsız yargının tesisiyle birlikte ülkemiz huzura kavuşacaktır. Erdoğan’ın sınırsız başkanlık hayali, Türkiye ekonomisinin taşıyamayacağı kadar ağır bir yük haline gelmiştir” ifadesini kullandı. Karabat, yüksek enflasyon, artan işsizlik ve düşen alım gücünün sorumlusunun tek adam rejimi olduğunu belirterek, “Türkiye erken seçime gitmeli, halk iradesi yeniden tecelli etmelidir. Ekonomide güvenin tesisi, ancak demokrasi ile mümkündür” mesajını verdi.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL