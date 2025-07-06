"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Krizin kaynağı otoriterleşme

06 Temmuz 2025, Pazar 23:53
Ekonomide yaşanan kırılganlık, hukukun üstünlüğünden uzaklaşılarak otoriter adımların güç kazanmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Ekonomide yaşanan sarsıntıları değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 19 Mart’taki yargı kararlarının ardından ekonomik istikrarın ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilebilmesi için “demokratik bir hukuk düzenine dönüş” çağrısı yaptı. 19 Mart’ta Belediyelere yönelik yargı kararlarından ardından Borsa İstanbul’da yaşanan büyük kayıpları hatırlatan Karabat, söz konusu tarihten bu yana piyasalarda tedirginlik ve güvensizliğin hâkim olduğunu söyledi. Aynı süreçte politika faizinin 350 baz puan artırılarak yüzde 46’ya çıkarıldığını ve gecelik fonlama oranının yüzde 49’a yükseldiğini hatırlatan Karabat, bu dönemde yaklaşık 60 milyar dolarlık rezervin satıldığını söyledi.

Güven tesisi ancak demokrasi ile mümkün

Karabat’a göre, iktidarın otoriter adımları ekonomideki kırılganlığı daha da artırıyor. Karabat açıklamasında, “Yargı kumpaslarının son bulması, adil ve bağımsız yargının tesisiyle birlikte ülkemiz huzura kavuşacaktır. Erdoğan’ın sınırsız başkanlık hayali, Türkiye ekonomisinin taşıyamayacağı kadar ağır bir yük haline gelmiştir” ifadesini kullandı. Karabat, yüksek enflasyon, artan işsizlik ve düşen alım gücünün sorumlusunun tek adam rejimi olduğunu belirterek, “Türkiye erken seçime gitmeli, halk iradesi yeniden tecelli etmelidir. Ekonomide güvenin tesisi, ancak demokrasi ile mümkündür” mesajını verdi.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Riyakâr bir siyaset ülkeye egemen oldu

    Krizin kaynağı otoriterleşme

    Neden hep muhalifler tutuklanıyor?

    Bu hukuk darbesidir

    BRICS bildirisi: Gazze’de koşulsuz ateşkes sağlansın, İsrail tüm Filistin topraklarından tamamen çekilsin

    Manavgat'taki kaçak aslan etkisiz hale getirildi - "Önce köpek sandım" - "Aslanla bir süre boğuştuk"

    Yüksek sıcaklıklar bu hafta da devam edecek

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde metan gazına maruz kalan 19 askerin 5'i şehit oldu

    İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yıkım ve tahribatını hızlandırdı

    Bolu Göynük'de orman yangını

    Mersin'de hafif araç tıra çarptı: 1'i çocuk 5 kişi öldü

    Demokrasiyi açıkça askıya aldınız

    Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz

    "İsrail ordusu başarısız oldu"

    İran'ın füzeleri, İsrail'deki 5 askeri tesisi doğrudan vurmuş

    Sapanca Gölü'nde mahsur kaldılar

    Türkiye şap hastalığına karşı alarmda!

    Texas'taki büyük sel afetinde ölü sayısı 51'e yükseldi

    Krizin sebebi hukuk tanımazlık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Riyakâr bir siyaset ülkeye egemen oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.