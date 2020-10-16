Kuvvetler ayrılığı çatışma değil, işbirliği gerektirir

AYM ile ilgili tartışmaları yorumlayan Prof. Serap Yazıcı “Kuvvetler ayrılığı devlet organları arasındaki bir çatışmayı değil iş birliğini ifade eder” dedi.

Mahkemenin AYM’nin Enis Berberoğlu kararına rağmen yeniden yargılamaya gerek yok kararını ve AYM üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” tweetiyle başlayan tartışmayı anayasa hukukçusu Prof. Serap Yazıcı RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Serap Yazıcı’nın Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamanın satırbaşları şöyle: “Anayasanın, anayasa mahkemesi kararları yö- nünden yani iptal dâvâsı ve bireysel başvuru dâvâsı kararları bakımından hiçbir ayrım gözet- meksizin bunların kesin olduğunu söylüyor. Bütün devlet organlarını bağladığını da söylüyor. Dolayısıyla bu açıklamalar karşısında artık derece mahkemelerinin karara uyması gerekir. 141. Maddenin son fıkrasında, yargı kararları mümkün olan sür’atle ve en az maliyetle en düşük maliyetle verilmelidir” dedi.

Anayasayı ihlale sebep olacak

“Bu hükmü dikkate aldığımız zaman eğer derece mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararında tesbit ettiği hak ihlâli kararının gere- ğini yerine getirmezse bunun sonucunda ne olacak?” diye soran Yazıcı şu şekilde devam etti: “Başvurucu çok doğal olarak iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yolarını tutacak. AİHM’de gene Anayasa Mahkemesi kararına benzer bir karar verecek. Ortada hak ihlâli olduğunun tesbit edecek ve bunun neticesinde de Türkiye’ye tazminata mahkûm edecek. Böylece derece mah- kemesinin, Anayasa Mahkemesi’nin kararını gereğini yerine getirmemesi aynı zaman Anayasamızın 141. Maddesinin de ihlâl edilmesi sonucunu yaratacak.”

Çatışmacı üsluba gerek yok

Kuvvetler ayrılığına dikkat çeken Yazıcı, “Süre gelen çatışmacı üslûbun ülkeye bir faydası yok. Devletin hiçbir kurumuna faydası yok ve bunun sürdürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasamız, 12 Eylül 1980 müdahalesini takiben kabul edilen bir anayasa. Bu sebeple de çok eleştiriye maruz kalmış bir anayasa. Ben de çok eleştirdim. Bu beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz anayasanın başlangıç bölümünde kuvvetler ayrılığı ilkesi yer alıyor. Devlet organları arasındaki bir çatışmayı değil iş birliğini ifade eder diyor. Devletin üç temel organı arasında çatışmacı bir üslûba gerek yok ve aynı zamanda yargı kuruluşları arasında da çatışmacı bir üslûba gerek yok” dedi.

Niyet okumayla hareket edilemez

“Ben böyle bir mahkemenin üyesi olsaydım Twitter’da herhangi bir şey yayınlamazdım” diyen Yazıcı, “Dolayısıyla doğru bulmadığımı söyleyebilirim çün- kü kendisi herhangi bir kişi değil Türkiye’nin en önemli yargı kuruluşunun üyesi. Twitter’da paylaşılan bir fotoğraf üzerinden niyet okumak ve o niyetin darbe çağrıştırdığını ifade etmek veya darbeye açık bir çağrı anlamında olduğunu belirtmek benim hukuken kabul edebileceğim yo- rum biçimi değil. Demokratik hukuk devletinde kişilerin, fiilleri ancak bir ceza normunun içerdiği tüm unsurları açık olarak ihlâl ediyorsa o zaman o fillin suç teşkil ettiğini belirtirsiniz ve ona cezayı uygularsınız, ama böyle değil de sadece niyet okuma yoluyla hareket eder, kişileri kamu vicdanında mahkûm etmeye çalışırsanız doğru bir hareket olmaz. (…) Niyet okumak ve bu tür belirsiz müeyyideler öngörmek demokrasilerin değil totaliter yönetimlerin üslûbudur, onların yöntemidir” ifadelerini kullandı.

Berberoğlu için itiraz

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlâli kararını tanımayarak, milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararda direnmesi İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Berberoğlu’nun avukatı 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM’ nin kararını tanımamasına itiraz ederek, yeniden yargılama istedi. Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, Berberoğlu’nun yeniden yargılanması için verdiği dilekçede, şu ifadeleri kullandı: “Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20/09/2018 tarih ve 2018/2088 esas, 2018/2728 karar sayılı onama kararına bağlı sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararına bağlı olarak müvekkilimiz hakkındaki yargılamanın CMK m 223/3-8 uyarınca dosya hakkında ivedi şekilde durma kararına hükmolunmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.”