Emeklinin aklıyla alay etmeyin

13 Mart 2026, Cuma
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, emekli bayram ikramiyelerinin 14 Mart itibarıyla yatırılacağını “müjde” olarak duyurmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulut, “Emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapmayan Erdoğan, ikramiyelerin 14 Mart’ta yatırılacağını müjde diye duyurdu. Milyonlarca emeklinin pazara, markete gidemez hale geldiği; kira, fatura ve gıda fiyatlarının katlandığı ülkede 4 bin lirayı müjde diye sunmak, emeklinin aklıyla alay etmektir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

***

Emeklilere erken ödeme “müjdesi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emekli vatandaşların bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağını açıkladı. Işıkhan, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde, 14 Mart ile 19 Mart arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara - aa

