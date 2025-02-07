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7 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

Marmara'yı depreme hazırlamalıyız

07 Şubat 2025, Cuma 00:35
Prof. Dr. Naci Görür: “Marmara’da deprem ihtimali yüzde 47, bölgeyi acilen hazırlamalıyız” dedi.

Depreme karşı ortak tedbir çağrısı

 

Maraş depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti. Uzmanlar, Türkiye genelinde deprem riski olan bölgeler için ikazlara devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, NTV’ye yaptığı açıklamada “Kendimizi aldatmayalım, burada az deprem var, burada çok var diye bölümlendirip insanların tedbir almasını engellemeye lüzum yok. Türkiye bir deprem bölgesi her an herhangi bir yerde herhangi bir zamanda herhangi bir büyüklükte deprem olabilir. Deprem dirençli şehirler, köyler kurmak zorundayız” dedi.

Bu işin şakası yok

Bütün veriler Marmara Denizi’nde 7’den büyük deprem olacağını gösteriyor. ABD’li Parsons ve arkadaşları çalışma yaptılar deprem ne zaman olabilir diye tarihî depremleri inceledi ve 99’dan itibaren her an olmak kaydıyla Marmara’da 7’den büyük deprem olma olasılığı önce yüzde 64 dediler geçen sene revize ettiler yüzde 47. Demek ki bu bölgede depremin olma olasılığı 30 yıl içerisinde yüzde 47. Bu çok büyük ihtimal.  Bu işin şakası yok. Bu bölgeyi derhal depreme hazırlıyor olmamız lazım. Bu bölge çökerse, Türkiye’nin yüzde 60’a yakın gayr-i safi millî hasılasını sağlayan yer çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker. Ne ekonomik ne siyasî bağımsızlık kalır gerçek beka meselesi budur. Depremi unutmayın. 24 saat durmadan tercihen bir bakanlık kurarak depreme hazırlanırsak ve deprem bölgelerinden işe başlarsak 20 senede bütün Türkiye’yi depreme dirençli yaparız. Az yol köprü yaparız ama konsantre olarak deprem hazırlığına insanlarımızın can güvenliğine yöneliriz.

Haber Merkezi

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