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13 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Memur-Sen üçer aylık zam teklifinde bulundu

12 Ağustos 2023, Cumartesi 17:00
Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde müzakere aşamasına geçildi.

Memur-Sen’e bağlı yetkili sendikaların teklifleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantılarda müzakere edilirken, yetkili konfederasyon Memur-Sen, kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerini araştırarak kamuoyu ile paylaştı. Memur-Sen’in 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket, kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine ışık tutuyor. 50 bini aşkın kamu görevlisiyle yapılan ankete katılanların yüzde 42’si kirada otururken yalnızca yüzde 8.4’ü lojman hakkına sahip. Anket sonuçlarına göre kamu çalışanlarının yüzde 93.7’sinin Memur-Sen’in işverenden kira yardımı talebine destek verdiği görüldü. 

Memur-Sen’in geçmiş dönemlerden farklı olarak zam teklifini üçer aylık dilimler halinde sunması da anketteki sorular arasında yer alırken kamu çalışanları bu teklifini güçlü bir biçimde destekliği sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin yüzde 90’ı enflasyona karşı alım gücünü koruması için oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesini destekliyor. Memur-Sen’in Toplu sözleşme teklifleri arasındaki bayram ikramiyesi de memurların en çok beklediği iyileştirmeler arasında yer aldı. Anket sonucuna göre kamu çalışanlarının yüzde 96.8’i Memur-Sen’in bayram ikramiyesi teklifini destekliyor.

Bursa - M. Yasin Aydın

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