Okul öncesi sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli

Okul dönemine fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı başlamanın, çocukların eğitim hayatındaki başarısını doğrudan etkilediğini söyleyen Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müge Toyran, okul öncesi sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekerek, göz ve diş muayenesinden aşılamaya, kronik hastalık takibinden psikolojik hazırlığa kadar yapılması gerekenleri anlattı.

Okul dönemi öncesinde yapılan sağlık kontrollerin, çocukların eğitim hayatında başarıyı ve mutluluğu doğrudan etkilediğini, genel sağlık taramaları, göz ve diş muayeneleri, aşıların tamamlanması, vitamin eksikliklerinin giderilmesi ve kronik hastalıkların kontrol altına alınması; çocukların okula sağlıklı başlamasına katkı sağladığına dikkat çeken Prof. Toyran, “Eğitim yılı başlamadan önce yapılacak sağlık kontrolleri sayesinde mevcut sorunlar erken saptanabilir, gerekli tedbirler alınarak çocuğun okula daha sağlıklı başlaması sağlanabilir.” dedi. ANKARA - ADNAN SOLMAZ

