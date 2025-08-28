İsmet Koyu Ağabeyi dualarla uğurladık

Avustralya Nur cemaatinin saff-ı evvellerinden, Yeni Asya gönüllüsü, Tire/İzmir doğumlu İsmet Koyu ağabey, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü (bugün) Melbourne’da kılınan cenaze namazının ardından Fawkner Mezarlığı’na defnedildi.

Yeni Asya - Nurseza Parlakoğlu

1947 doğumlu olan ve 1970 yılından bu yana Avustralya’da yaşayan İsmet Koyu, 1977’de Risale-i Nur’la tanışmış, ömrünü Nur hizmetine adamıştı. Cemaatin öncü isimlerinden Refik Koyu’nun kardeşi olan İsmet Koyu, Avustralya Nur Vakfı’nda da aktif hizmetlerde bulundu.

Risale-i Nur’un kara sevdalısıydı

Avustralya Nur Vakfı Temsilcisi ve Yönetim Kurulu üyemiz Fatih Yargı, Koyu’nun vefatının ardından şunları söyledi: “Risale-i Nur’un kara sevdalısı, derslerin müdavimi İsmet Koyu Ağabeyi dualarla ve rahmetle ahirete yolcu ettik. Vay be İsmet Abi… Ansızın, habersiz, kimseye sezdirmeden bırakıp gittin işte bizi. Daha düne kadar birlikte yürüyerek derse giderdik. Yürümeyi, derslere katılmayı, her daim yardım etmeyi ve hep iyiliksever olmayı şiar edinmiştin. Hep öyle bilirdik seni.”

Okumayı çok severdi

Yargı, “Okumayı çok severdi. Camide hiç boş durmaz, sürekli nafile namaz kılardı. Bir Risale-i Nur âşığıydı. “Ben bir şey bilmiyorum, ne biliyorsam Risale-i Nur’dan…” derdi. Külliyatı kaç kez devirdiğinin sayısı yoktu. 50 yıldır Nurların kara sevdalısı olmuştu. İçtimaî ve siyasî meşrebine son derece bağlı, ama bir o kadar da hoşgörülü, yumuşak ve esnekti. Seni çok özleyeceğiz İsmet Abi… İnşallah ahirette yine buluşur, hizmet dolu o günleri yâd eder, hasret gideririz.” sözleriyle duygularını aktardı.

Mekânı Cennet olsun.