Okula başlama maliyeti ikiye katlandı

Eğitim İş Bursa Şubesi, geçen yıllarda yaptığı gibi bu yıl da 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde okula başlama maliyetlerini araştırdı. Araştırmaya, kırtasiye giderleri, giyim, forma, ve bir aylık ulaşım ve beslenme gibi eğitimin temel ihtiyaçları dahil edildi. Yapılan araştırma sonuçlarını paylaşan Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, geçen yıla göre bu yılki maliyetlerde yüzde 108’lik bir artış yaşandığını belirtti. Rona, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’de yüksek enflasyon yalnızca mutfaklarımızı değil, çocuklarımızın eğitim geleceğini de yakıyor. Eğitimin temel kalemlerindeki yüksek fiyat artışı milyonlarca aileyi çaresizliğe iterken, çocuklarımızı da okuldan uzaklaşmaya zorluyor. Yaptığımız araştırmaya göre 2024’te okula başlama maliyeti ilkokul için 19 bin 845 lira, ortaokul için 21 bin 40 lira, lise için 22 bin 689 lira iken, 2025’te aynı maliyet kırtasiye, giyim, beslenme giderlerindeki yüzde 67’lik enflasyon artışı, bu yıl getirilen forma zorunluluğu ek malî yükü ve ulaşım ücretlerindeki artışla beraber ilkokulda 41 bin 811, ortaokulda 43 bin 807, lisede 46 bin 561 liraya yükselmiştir. Bu, bir yılda yüzde 108’lik artış demektir. Üstelik bu rakama kayıt ücretleri, zorunlu bağışlar ve aidatlar dahil edilmemiştir. Buna kırtasiye giderleri, giyim, forma, ulaşım ve beslenme gibi eğitimin temel ihtiyaçları dahildir. Bu rakamlar bir memurun maaşının tamamını, asgarî ücretlinin 2 aylık gelirini, emeklinin ise yaklaşık 3 aylık maaşını yalnızca okula başlama maliyeti için kullanması anlamına geliyor. Elbette bu mümkün değil. Aileler bu yükün altından kalkamaz durumda.

