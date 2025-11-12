"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

MSB, şehit askerlerimizin kimlik bilgilerini paylaştı

12 Kasım 2025, Çarşamba 11:07
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi.

Uçak kazası şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi. 

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

MSB, şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Enkaza ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir." 

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının, uçağın Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde düştüğünü açıklamasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma ve inceleme çalışmalarına başladı.

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze’nin bizzat katıldığı arama kurtarma çalışmaları, Signagi Belediyesine ait dağlık bir arazide yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı çok sayıda ekip, geniş alanda güvenlik çemberi oluştururken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine Gürcistan ordusu personeli de katılıyor. Güvenlik gerekçesiyle bölge görevliler dışında girişlere kapatılırken, gazetecilerin enkaz alanının yaklaşık 250 metre uzağında çalışmasına izin veriliyor.

Uçağın enkazında incelemelere başlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

AA

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MSB, şehit askerlerimizin kimlik bilgilerini paylaştı

    AİHM kararlarına uymak bir zorunluluktur

    Milyonlar kara listede - İcra dosyaları kabarıyor

    Uçak kazası şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı

    BM: Faşir'deki yağma sebebiyle hamile kadınlar sokaklarda doğum yaptı!

    Rusya: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik

    'İsrail'in idam yasası Filistinli tutuklulara yönelik "toplu cinayet" girişimi'

    Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek

    Petro: ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldık

    Tahran’da su, karneyle dağıtılıyor

    Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

    Gazze’de bu kış da çetin geçecek

    İş adamları yeni yıldan da ümidi kesti

    MSB: Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağının enkazına ulaşıldı

    MSB: Askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü - Şehitlerimiz var!

    İBB iddianamesi tamamlandı: 3900 sayfa, İmamoğlu için 828-2352 yıl hapis talebi - Özel'den ilk değerlendirme

    Hani dindar nesil?

    AB’den ABD’ye tepki

    İsrail 5 bin çocuğu sakat bıraktı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Uçak kazası şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    BM: Faşir'deki yağma sebebiyle hamile kadınlar sokaklarda doğum yaptı!
    Genel

    'İsrail'in idam yasası Filistinli tutuklulara yönelik "toplu cinayet" girişimi'
    Genel

    Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
    Genel

    Petro: ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımını askıya aldık
    Genel

    Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
    Genel

    Rusya: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik
    Genel

    MSB, şehit askerlerimizin kimlik bilgilerini paylaştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.