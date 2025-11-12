Uçak kazası şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Enkaza ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının, uçağın Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde düştüğünü açıklamasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma ve inceleme çalışmalarına başladı.

Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze’nin bizzat katıldığı arama kurtarma çalışmaları, Signagi Belediyesine ait dağlık bir arazide yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı çok sayıda ekip, geniş alanda güvenlik çemberi oluştururken bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine Gürcistan ordusu personeli de katılıyor. Güvenlik gerekçesiyle bölge görevliler dışında girişlere kapatılırken, gazetecilerin enkaz alanının yaklaşık 250 metre uzağında çalışmasına izin veriliyor.

Uçağın enkazında incelemelere başlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. İlgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'ye başsağlığı dileği ve destekleri için teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Çalışmaları yakından takip ediyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ayrıca Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönmekteyken Gürcistan sınırları içinde düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin olarak Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov, dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bizleri aradı. Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde, kardeş Azerbaycan'ın süreci yakından ve güçlü bir dayanışma içinde takip ettiğini ifade ettiler. Sayın Asadov'a, kardeş Azerbaycan halkı adına ilettikleri taziyeler ve gösterdikleri samimi dayanışma için teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkaz arama ve kurtarma çalışmaları hakkında Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir görüşme gerçekleştirmiştir."

Dışişleri Bakanı Fidan: Arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşerek, arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili, taziye dileklerini iletti.

Bakan Yerlikaya, Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun."

İletişim Başkanı Duran: Ekipler çalışmalarını büyük hassasiyetle sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Mehmetçiklerin şehit düşmesinin, milleti derin bir üzüntüye sevk ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili anlık bilgi almakta, çalışmaları yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız gerek Gürcistan gerek Azerbaycan'daki muhataplarıyla da görüşmeler gerçekleştirmektedir. Arama kurtarma ekipleri uçağımızın enkazına ulaşmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekipler, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. Uçağımızın düşüş nedeniyle ilgili incelemeler titizlikle yürütülecektir. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabrıcemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

RTÜK Başkanı Daniş'ten düşen askeri kargo uçağına ilişkin medya kuruluşlarına uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine" ifadesine yer veren Daniş, şunları kaydetti:

"Tüm medya kuruluşlarımıza, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından, kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir."

Daniş, RTÜK olarak kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemelerin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Aliyev'den taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti.

Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.

Gürcistan'dan açıklama

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının, Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin kamuoyuyla aşamalı şekilde paylaşılacağı aktarıldı.

Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

***

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul'daki ailesine verildi

Şehidin Büyükçekmece'de bulunan evine gelen askeri yetkililere tedbir amaçlı sağlık görevlileri de eşlik etti.

Haberi alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.

Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın şehadet haberi Kırklareli'ndeki ailesine verildi

8 Kasım Mahallesi'nde yaşayan baba Nedim ve anne Nurdan Karaca'ya şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ile Belediye Başkanı Murat Gerenli, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Şehidin babası Nedim Karaca'nın emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi Tekirdağ'daki ailesine verildi

Kırkkepenekli Mahallesi'nde yaşayan baba Ünal ve anne Zülbiye Aykut'a, şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı evin önündeki sokağa Türk bayrağı asıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Baba Ünal, oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti.

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi Kayseri'deki ailesine verildi

Askeri yetkililer, 38 yaşındaki İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi.

Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik etti.

Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine verildi

Askeri yetkililer, 27 yaşındaki Mercan'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta yaşayan babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Haberin ardından Mercan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı, Odunpazarı Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Eve gelen ailenin yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Mercan'ın geçen yıl evlendiği ve üç kardeşinin olduğu öğrenildi.

Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi Muğla'daki ailesine verildi

Ekinanbarı Mahallesi'ne gelen askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a 37 yaşındaki oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da şehidin baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın şehadet haberi Bilecik'teki ailesine verildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ile diğer ilgililer, şehadet haberini Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden baba Ali Ongan ve anne Hatice Ongan'a, sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Valilik binası ve baba evine Türk bayrakları asıldı.

Ongan'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptığı ve bir kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Uzman Çavuş Emre Sayın'ın şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine verildi

Şehit Sayın'ın Karesi ilçesine bağlı Kuva-i Milliye Mahallesi'nde yaşayan annesi Keziban ve babası Adem Sayın'a acı haberi veren yetkililer, taziye dileklerini iletti.

Daha sonra şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Sayın'ın eşi Zeliha Sayın'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunduğu öğrenildi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehadet haberi Konya'daki ailesine verildi

Şehidin Dumlupınar Mahallesi Olcay Sokak'taki baba evine gelen askeri yetkililer, baba İbrahim ve anne Fadimeana Kuyucu'ya şehadet haberini ileterek, başsağlığı diledi.

Evli olduğu ve Amasya'da görev yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Kuyucu'nun baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Haberin duyulmasıyla Kuyucu ailesinin akrabaları ve komşuları da taziye için eve geldi.

Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un şehadet haberi Samsun'daki ailesine verildi

Şehit Altıok'un babası İsa ve annesi Gülay Altıok'un yaşadığı Selyeri Mahallesi Koreli Sokak'taki apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu.

Evde şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Mustafa Candal, şehidin 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a taziyelerini iletti.

Anne ve babanın, şehidin eşinin hamile olmasından dolayı Kayseri'de oldukları belirtildi.

Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi Ankara'daki ailesine verildi

Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."

Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi Amasya'daki ailesine verildi

Şehit Kaplan'ın Cumara Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Amasya Valisi Önder Bakan, 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve diğer yetkililer, şehit ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Acı haberi alan Kaplan ailesinin yakınları da şehidin evine geldi.

Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, düşen askeri uçakta şehit olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan ile Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun da Merzifon ilçesindeki evlerinin önüne Türk bayrağı asıldı.

Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin şehadet haberi Çorum'daki ailesine verildi

Şehidin Yaydiğin köyündeki baba evini ziyaret eden yetkililer, baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşi Bülent İbbiği'ne şehadet haberini vererek, taziye dileklerini iletti.

Ailenin evinin girişine Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

Yakınları, taziye için şehit evinde toplandı.

Şehit İbbiği'nin, 2 çocuklu ailenin büyük oğlu olduğu ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi.

Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi Kayseri'deki ailesine verildi

Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın eşi Fatma Özcan'a evinde şehadet haberini verdi.

Şehidin Mevlana Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Özcan'ın şehadet haberi Karabük'teki ailesine de ulaştırıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın annesi Şaziye ve babası Mehmet Özcan'a hastanede şehadet haberini verdi.

Haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Şirinevler Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi Bursa'daki anne ve babasına verildi

Askeri yetkililer, Şehit Uslu'nun Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Fatma Uslu ile babası Ahmet Uslu'ya şehadet haberini verdi.

Eve gelen Garnizon Komutanı Albay İbrahim Fevzi Büğdüz, Yenişehir Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, aileye taziye dileklerini iletti.

Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uslu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Askeri yetkililer, 39 yaşındaki Uslu'nun Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki evinde, eşi Göknur Uslu'ya sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

Haberin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmanın girişine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.